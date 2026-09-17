Над 3 грама фентанил откри полицията в пловдивския квартал "Столипиново"

Над 3 грама фентанил са открити при полицейска акция в пловдивския квартал "Столипиново".



При претърсване на адрес, обитаван от двама криминално проявени братя, са намерени около 40 пакетчета от синтетичния наркотик и електронна везна. Операцията е започнала около 6:00 часа тази сутрин на улица "Калина", където са извършени претърсванията. Само единият от мъжете е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа.

Акцията е поредната срещу разпространението на фентанил. При друга операция през миналата седмица пловдивската полиция иззе половин килограм от наркотика, предназначен отново за Столипиново, а шестима души бяха задържани при доставката му. Според жителите на квартала разпространението на този вид дрога е постоянно.