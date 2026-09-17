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Русе отбелязва Европейската седмица на мобилността с различни инициативи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
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Чете се за: 04:07 мин.
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Велопоход, занимания за деца, информационни активности и събития, насочени към популяризирането на ходенето пеша и придвижването с велосипед и обществен транспорт. Това са само част от инициативите, с които Община Русе отбелязва Европейската седмица на мобилността. И тази година кампанията преминава под мотото "Малки стъпки. Голяма промяна. Заедно за по-добър град!".

Любов и Преслав са активни велосипедисти. Те са сред доброволците от Русенския младежки парламент, които се включиха в първия от трите похода, организирани от него.

Любов Николаева: "Реших да се включа в тази инициатива, защото силно вярвам като член на Младежкия парламент, че устойчивата градска мобилност е изключително важна тема, за която трябва да се говори. Лично аз ползвам най-често градски транспорт и много обичам да ходя пеша. Всеки един млад човек може да намали използването на личен автомобил, да използва по-често градски транспорт, да излиза да кара колело."

Преслав Петров: "Това е страхотна инициатива, която насърчава екологията. За мен това е най-екологичния транспорт. Смятам, че трябва доста повече младежи да се включват в такива инициативи, защото това възпитава и нашето поколение. Младите трябва да дават пример на възрастните ето с такива инициативи."

От Международния младежки център са предвидили велосипеди за младежите, които желаят да се включат във велопоходите, а нямат с какво.

Теодора Траянова, младежки работник в Международен младежки център-Русе: "Имахме възможността да закупим 20 колелета, които ще дадем на младежите да използват. Така че, ако все пак има младежи, които нямат колело и искат да се включат в нашите велопоходи са добре дошли. Ние ще предоставим такова за самия поход. Целта е освен да се движим с велосипед и да покажем, че това е алтернативен начин на придвижване и на спорт и да опознаваме Русе и неговото културно-историческо наследство."

Сред участниците в инициативите са и най-малките – децата от четвърта група от детска градина "Радост".

- БНТ: Умееш ли да караш колело?

– Защото ми харесва.

- БНТ: Какво предпочиташ – да караш колело или да се возиш в автомобил?

– Да карам колело.

Европейската седмица на мобилността се провежда ежегодно между 16 и 22 септември и насърчава гражданите да преосмислят начина, по който се придвижват в града, и да избират по-устойчиви алтернативи на автомобила.

Димитър Недев, заместник-кмет на община Русе: "Постепенно не само гражданите на Русе, а и на цялата страна трябва да преминем към един малко по-различен начин на придвижване на движение в градска среда. Именно това е и целта да учим от младите хора родителите и по-възрастните да изоставят постепенно моторните превозни средства, когато не е необходимо, да се насочат към алтернативни начини на придвижване – велосипеди, пеша."

Кулминацията на Европейската седмица на мобилността ще бъде 22 септември – Денят без автомобили. Тогава в Русе ще има инициативи, насочени към пешеходците и обществения транспорт, като градският транспорт ще бъде безплатен. Идеята е повече жители и гости на града да изберат ходенето пеша, велосипеда или обществения транспорт като алтернатива на автомобила поне за един ден.

# седмица на мобилността #Русе #европейска седмица на мобилността

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