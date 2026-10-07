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Здравната каса прекрати договора с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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здравната каса прекрати договора частната болница пловдив почина годишно дете
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Здравната каса прекрати договора си с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишния Ангел.

След получено потвърждение от РЗИ – Пловдив на 06.10.2026 г. по повод връчена заповед на министъра на здравеопазването на лечебното заведение за отнемане на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност, на 07.10.2026 г. РЗОК – Пловдив прекрати договора.

Във връзка с предоставена информация от РЗИ пациентите са дехоспитализирани и насочени за лечение в домовете си, а един пациент е продължил лечението си в друго лечебно заведение. По отношение на денталния център, който работи в същата сграда, не са предприети същите действия.

#6-годишно момче #РЗИ #НЗОК #Пловдив

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