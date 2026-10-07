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230 000 къса контрабандни цигари в товар с медни стружки задържаха митничарите на "Капитан Андреево"

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230 000 къса (11 500 кутии) контрабандни цигари задържаха митническите служители при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 06.10.2026г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – чували с медни стружки, от Турция през България до Белгия. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

В хода на контролните действия, между декларираната стока, са открити 23 кашона с общо 11 500 кутии (230 000 къса) цигари от две различни марки с турски акцизен бандерол.

Тютюневите изделия на обща стойност 45 395 евро и превозното средство, послужило като средство за извършване на нарушението, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

#пункт "Капитан Андреево" #контрабандни цигари

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