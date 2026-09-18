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Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

#привикан #МВнР #посланик

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