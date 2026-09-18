Румен Радев: Очаквам отзоваването на посланика ни в ОАЕ по възможно най-бързия начин

Очаквам министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин. Това каза министър-председателят Румен Радев на брифинг в Министерския съвет за предприети от институциите действия срещу корупцията. По време на същия брифинг министърът на вътрешните работи заяви, че при проверки на 4 дружества, ангажирани с доставката на мантинели се е оказало, че те имат "доста интересни връзки", водещи към политически фигури и към "наш дипломатически представител".

В отговор на въпрос дали трябва да бъде поискан имунитетът на лидер на политическа сила, който в момента е в парламента, Радев заяви, че това е изцяло преценка на прокуратурата.

"Аз казах, че ние там не се месим", посочи премиерът.

Радев каза още, че ще бъдат анализирани и ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и ще бъдат проверявани подставени лица в рамките на всеобхватната борба с корупцията.