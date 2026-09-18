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Премиерът Радев награди 15 служители на МВР за постигнати високи професионални резултати

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Екипи от ГДБОП и Гранична полиция бяха отличени за успешни операции за противодействие на корупцията, производството и разпространението на наркотици

премиерът радев награди служители мвр постигнати високи професионални резултати
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Министър-председателят Румен Радев награди петнадесет служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления с висок обществен риск и в особено големи размери, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

„Знаете, че години наред служителите на МВР бяха възпрепятствани за разкритието и разследването на тежки икономически престъпления, свързани с властта и водещи към политически партии. Днес тези бариери паднаха и аз искрено се радвам, че имаме полицаи, които вече проявяват инициатива, демонстрират висок професионализъм и всеотдайност и дават всичко от себе си в тази посока“, каза премиерът Радев по време на официалната церемония, която се проведе в Министерския съвет.

За аферата във „ВиК-Бургас“ премиерът награди инспектор Юлиана Николова, старши разследващ полицай в отдел 07 „Разследване“ при ГДБОП-МВР; инспектор Елена Илиева – разузнавач I-ва степен в отдел 04 „Противодействие на корупцията“ при ГДБОП-МВР и инспектор Иво Грудев, разузнавач I-ва степен в отдел 04 „Противодействие на корупцията“ при ГДБОП-МВР.

Министър-председателят подчерта, че производството и разпространението на наркотици е заплаха за националната сигурност. „То отнема нашето бъдеще, бъдещето на децата, затова всяка една акция срещу производството и разпространението на наркотици, всеки един успех в тази изключително трудна битка, има огромно значение“, посочи той.

За разбитата в началото на месец август т.г. лаборатория за производство на фентанил в София, премиерът отличи инспектор Петър Стойчев, главен разследващ полицай към отдел 07 „Разследване“ при ГДБОП-МВР, с изнесено работно място – гр. Русе; инспектор Красимир Кирилов, служител на сектор 03 към отдел 14 при ГДБОП-МВР, с изнесено работно място гр. Русе и инспектор Момчил Михайлов, служител на отдел 01 „Наркотици“ при ГДБОП-МВР;

Трима служители получиха днес своите отличия във връзка с пресечен опит за пренос на 125 кг марихуана с подводен дрон в района на „Слънчев бряг“ и Царево. Това са комисар Павел Колев, началник отдел 12 - Бургас към ГДБОП-МВР; инспектор Денчо Азманов, служител на сектор 01, отдел 12 – Бургас към ГДБОП-МВР и инспектор Георги Енчев, старши разследващ полицай към отдел 07 „Разследване“ при ГДБОП-МВР, с изнесено работно място гр. Бургас.

Инспектор Васил Тодоров, служител на отдел 12 – Бургас при ГДБОП-МВР, инспектор Георги Христов, служител на сектор 01 към отдел 12 – Бургас при ГДБОП-МВР и инспектор Павлин Проданов, служител на сектор 02 към отдел 12 – Бургас при ГДБОП-МВР бяха наградени от премиера Румен Радев за пресичане дейността на организирана престъпна група за трафик на наркотици. Случаят е от Ямбол, където в бивша складова база са установени над 250 кг марихуана за близо 2 млн. евро и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога.

Сред отличените служители на МВР на днешната церемония са също комисар Марин Делийски, началник отдел „Противодействие на контрабандата” - ГДГП, главен инспектор Петър Стоименов, началник сектор в същия отдел и инспектор Даниела Стоянова-Димитрова - разузнавач в същия отдел, за заловени над 300 килограма наркотици в камион.

Премиерът Радев изтъкна, че хората, които се борят срещу производството и разпространението на наркотици работят в изключително трудни и рискови условия. „Това е мрежа, концентрирала в себе си огромен финансов ресурс, с голямо влияние и трябва много професионализъм и смелост, трябва изобретателност, трябва боравене с нови технологии, защото отсреща имаме хора, които боравят с най-новите технологии, за да могат тези престъпления срещу нашето бъдеще да бъдат разкривани и да има наказание“, каза още министър-председателят.

#премиерът Румен Радев #награждаване #МВР

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