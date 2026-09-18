След сигнал за бомба: Отложиха делото срещу Лютви Местан за катастрофата от 2019 г.

Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали, съобщиха от институцията. Служителите са евакуирани, полиция проверява за поставено устройство.

В сградата се помещават няколко институции – Районният съд, Окръжният съд и Службата по вписванията.

Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед беше отложено за 11.30 ч., уточниха в съобщение до медиите от съда.

Двамата са подсъдими по дело за катастрофа от 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Инцидентът стана през април преди седем години на главния път за Гърция край момчилградското село Загорско. Тогава се сблъскаха автомобилите на Местан и на семейството, шофиран от бащата Юсеин Ехмед, а освен загиналото бебе леко пострадаха по-голямото му братче, както и майката.