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Локализиран е големият пожар в района на Клисурския манастир

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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локализиран големият пожар района клисурския манастир
Снимка: Пресцентър на ОД на МВР - Монтана
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Локализиран е големият пожар в района на Клисурския манастир.

Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана, съвместно със служители на Държавните горски стопанства и доброволци продължават да са в района на пожара, който все още не е напълно потушен.

Изпратени са 6 специализирани екипа на пожарната с 21 огнеборци, които заедно с горските служители и местните доброволчески формирования са успели да пресекат разпространението на пламъците.

Близо 700 декара храсти и суха растителност в широколистния масив са засегнати от стихията.

Към момента пожарът е ограничен и няма опасност за манастира и за населението в околните села.

Работата по окончателното му ликвидиране продължава.

#локализиране #Клисурски манастир #пожар

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