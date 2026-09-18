Локализиран е големият пожар в района на Клисурския манастир.

Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана, съвместно със служители на Държавните горски стопанства и доброволци продължават да са в района на пожара, който все още не е напълно потушен.

Изпратени са 6 специализирани екипа на пожарната с 21 огнеборци, които заедно с горските служители и местните доброволчески формирования са успели да пресекат разпространението на пламъците.

Близо 700 декара храсти и суха растителност в широколистния масив са засегнати от стихията.

Към момента пожарът е ограничен и няма опасност за манастира и за населението в околните села.

Работата по окончателното му ликвидиране продължава.