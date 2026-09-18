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Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"

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Снимка: БТА/Архив
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Софийска градска прокуратура обвини бивш министър на околната среда и водите за предоставяне на контролни функции на НПО в защитени територии в района на хижа Петрохан, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато по данни на прокуратурата е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между министерството и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

Предстои повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия.

Разследването по делото продължава.

БНТ припомня, че министър на околната среда и водите в периода 13.12.2021 г. - 02.08.2022 г. е Борислав Сандов.

#нови #„Петрохан“ #екоминистър #обвинения

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