Финални етапи от колоездачната обиколна на България: Ограничава се движението в участъци от пътната мрежа в няколко области

Днес и утре ще се проведат финалните етапи от колоездачната обиколка на България, като за провеждането ѝ отново ще има ограничения в движението. Третият етап е днес от Сливен до Павел Баня.

Състезанието започва в 14:30 часа. Трасето ще премине по Подбалканския път, през разклоните за Гурково, Мъглиж, околовръстния път на Казанлък, както и през разклоните на селата Дунавци, Долно Сахране и Павел баня. Очаква се финалът да бъде след 17:00 часа в Павел Баня.

Утре ще бъде финалният етап на обиколката: Павел баня - Троян. В четвъртия етап от състезанието ще бъде преминато емблематичното изкачване Беклемето. Организаторите и „Пътна полиция” призовават шофьорите към особено внимание в района на състезанието.