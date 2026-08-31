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Струмяни търси доброволци, бедственото положение се удължава с месец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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Чете се за: 03:52 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември. То беше в сила до 01:00 часа тази нощ, но със заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с 1 месец.

До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства след наводнението. Седмица след водното бедствие продължават възстановителните дейности в община Струмяни.

Продължава и нуждата от доброволци, които да се включат в разчистването на тинята и наносите от засегнатите домове. Все още водата в района остава негодна за пиене. Вчера стана ясно, че вече са осигурени достатъчно количества бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен след бедствието.

В следващите дни се очакват допълнително големи доставки на питейна вода, осигурени от държавата и Българския Червен кръст.

Основните пътища до населените места вече са почистени, възстановени са електрозахранването и водоснабдяването, а пострадалите къщи са отводнени и почистени. Остава обаче сериозна работа по общинската инфраструктура, улиците и коритото на реката.

Емил Илиев – кмет на община Струмяни: „Основната част от артериите за сигурен достъп до всички населени места след поражението от поройната река и водния порой са изчистени. Остава още много работа, но основното е, че къщите бяха изчистени, възстановено беше водоснабдяването, поставен беше електрическият ток.“

Водата вече се подава нормално, но все още се изследва качеството ѝ, преди да бъде обявена за годна за пиене.

На терен продължава работата на тежката техника, а общината разчита и на доброволци. Днес в разчистването участват 25 военнослужещи от поделението в Благоевград, служители на общинската администрация, горски служители и доброволци.

Емил Илиев – кмет на община Струмяни: „Остава изключително много работа по изнасяне на наносния слой и все още останалите дървета, които биват извозвани на определените за това площадки.“

Тежката техника работи по улиците и в коритото на реката, където се отстраняват наноси, коренища и паднали дървета. Предстои и възстановяване на участъци от реката, стадиони и друга общинска инфраструктура.

Емил Илиев – кмет на община Струмяни: „Оттук нататък остава да се чисти основната общинска инфраструктура – наводнени стадиони, улици, отпушване на участъци от реката, връщане в нормалното русло на реката. Има много, много работа, която ще продължи повече от месец.“

При наводнението са засегнати около 32–33 домакинства, основно заради залети приземни и първи етажи. Комисията, която описва щетите в частните имоти, вече е приключила работа. Къщите са отводнени и почистени, а в момента продължават дейностите по дезинфекция.

Пострадалите домакинства очакват и финансова помощ. По информация на заместник-министъра на социалното министерство процедурите трябва да приключат през септември.

В община Струмяни възстановителните дейности продължават, а целта е постепенно да бъде възстановен нормалният ритъм на живот.

#община Струмяни #Емил Илиев #бедствие #бедствено положение

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