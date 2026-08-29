БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха...
Чете се за: 03:17 мин.
Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха от Община Струмяни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Запази
призив помощ доброволци бутилирана вода отправиха община струмяни
Снимка: БТА
Слушай новината

Община Струмяни отправя призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове, съобщиха от Общинската администрация.

Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на Общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи.

От Общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода в разфасовки от 0,5 литра за доброволците и екипите, работещи на терен. Водата може да бъде доставена в сградата на Общинската администрация. От институцията поясниха, че за възстановителните дейности е необходимо доброволците да бъдат снабдени с ботуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград съобщиха за извършена на 29 август проверка в засегнатите от наводнението населени места – селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката.

Водоподаването по водопроводната мрежа, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, е възстановено и в четирите населени места, но водата все още не е годна за питейно-битови цели. За населението е осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска с питейна вода.

Според РЗИ резултатите от пробите, взети на 26 август от трите водоноски в община Струмяни и от водата в пункта за пълнене на цистерните в Благоевград, съответстват на изискванията на за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От инспекцията уточняват, че водата от водопроводната мрежа в Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката ще може да се използва за питейно-битови цели след получаване на два последователни резултата, отговарящи на нормативните изисквания.

Подобна е ситуацията и в село Плоски, община Сандански.

По данни на РЗИ – Благоевград водоподаването по мрежата, стопанисвана от „УВЕКС“ ЕООД, е възстановено, но водата не е годна за питейно-битови цели до получаване на два последователни резултата, отговарящи на изискванията. За жителите на селото е осигурена бутилирана вода.

В общинския център Струмяни и в село Илинденци бе обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд в късната вечер на 24 август, вследствие на които е придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. Бедственото положение е в сила до 1:00 часа на 31 август.

Вчера с последиците от бедствието се запозна на място министър-председателят Румен Радев. В Струмяни бяха още министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на земеделието и горите Пламен Абровски, заместник-министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, народни представители и представители на различни институции.

#помощ от доброволци #бедствие #Струмяни

Последвайте ни

ТОП 24

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
1
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая със задържаната жена в Струмяни
2
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая...
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи на световното по Сока 6
3
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи...
НА ЖИВО: Амиго Северозапад - Футзал Мед Макс, мач от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
4
НА ЖИВО: Амиго Северозапад - Футзал Мед Макс, мач от предварителния...
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща пепел“ в близост
5
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща...
Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в Струмяни (ОБЗОР)
6
Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Общество

Българи, наети за гроздобер във Франция, се оплакаха, че са били измамени
Българи, наети за гроздобер във Франция, се оплакаха, че са били измамени
МВнР: Все още е в неизвестност българинът, изчезнал след наводнението в Непал МВнР: Все още е в неизвестност българинът, изчезнал след наводнението в Непал
Чете се за: 00:37 мин.
"Аполония" си спомня за Михаил Заимов "Аполония" си спомня за Михаил Заимов
Чете се за: 03:42 мин.
С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорд за последните 10 г., ще тръгне ли нагоре цената на хляба? С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорд за последните 10 г., ще тръгне ли нагоре цената на хляба?
Чете се за: 03:17 мин.
Протест на велосипедисти: Недоволни са, че не могат да карат в парковете (СНИМКИ) Протест на велосипедисти: Недоволни са, че не могат да карат в парковете (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
Промяна в правилата за кръводаряване: Близките вече не са длъжни да търсят кръводарители Промяна в правилата за кръводаряване: Близките вече не са длъжни да търсят кръводарители
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха от Община Струмяни
Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха от Община...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Президентският вот: Йотова обявява вицепрезидента си през следващата седмица (ОБЗОР) Президентският вот: Йотова обявява вицепрезидента си през следващата седмица (ОБЗОР)
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20% В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са възпрепятствани да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението,...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Десетки евакуирани в 5 ч. сутринта заради горящо заведение в Созопол
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ