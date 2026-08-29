Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха от Община Струмяни

Община Струмяни отправя призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове, съобщиха от Общинската администрация.

Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на Общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи.

От Общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода в разфасовки от 0,5 литра за доброволците и екипите, работещи на терен. Водата може да бъде доставена в сградата на Общинската администрация. От институцията поясниха, че за възстановителните дейности е необходимо доброволците да бъдат снабдени с ботуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград съобщиха за извършена на 29 август проверка в засегнатите от наводнението населени места – селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката.

Водоподаването по водопроводната мрежа, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, е възстановено и в четирите населени места, но водата все още не е годна за питейно-битови цели. За населението е осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска с питейна вода.

Според РЗИ резултатите от пробите, взети на 26 август от трите водоноски в община Струмяни и от водата в пункта за пълнене на цистерните в Благоевград, съответстват на изискванията на за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От инспекцията уточняват, че водата от водопроводната мрежа в Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката ще може да се използва за питейно-битови цели след получаване на два последователни резултата, отговарящи на нормативните изисквания.

Подобна е ситуацията и в село Плоски, община Сандански.

По данни на РЗИ – Благоевград водоподаването по мрежата, стопанисвана от „УВЕКС“ ЕООД, е възстановено, но водата не е годна за питейно-битови цели до получаване на два последователни резултата, отговарящи на изискванията. За жителите на селото е осигурена бутилирана вода.

В общинския център Струмяни и в село Илинденци бе обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд в късната вечер на 24 август, вследствие на които е придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. Бедственото положение е в сила до 1:00 часа на 31 август.

Вчера с последиците от бедствието се запозна на място министър-председателят Румен Радев. В Струмяни бяха още министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на земеделието и горите Пламен Абровски, заместник-министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, народни представители и представители на различни институции.