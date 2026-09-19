Успешен летен сезон отчитат от туристическия бранш по Черноморието

Туристическият сезон по Черноморието се очаква да приключи без спад спрямо миналата година, а приходите отчитат ръст. Това показват предварителните данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров на национална среща на държавата, местната власт и туристическия бизнес в Царево. За периода от май до юли у нас са регистрирани над 3 милиона туристи и повече от 11 милиона нощувки.

Илин Димитров, министър на туризма: “Това е нашата идея. Чрез събития, чрез промяната в законите, която планираме, да можем в началото и в края на сезона да имаме малко по-голяма активност и съответно да има повече туристи. Сезонът - ще изнесем всички данни през октомври, но това, което в момента имаме, е, че той е сходен с миналогодишния.”

Антоанета Игнатова, генерален мениджър на верига хотели: "Сезонът тръгна малко плахо, но успяхме да наваксаме много бързо. Заетостта ни е почти такава, каквато беше през 2025 г. Тази и миналата година общините на юг - Царево и Приморско бяха изключително активни по отношение на събития и изобщо за цялостния продукт, който представяме.”