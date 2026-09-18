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Правителството очаква възстановяване на концесионните плащания за летище „Васил Левски“ - София

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Премиерът Румен Радев проведе среща с ръководството на международния инвестиционен фонд „Меридиъм“

среща концесия летище София
Снимка: Правителствен прессцентър
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Министър‑председателят Румен Радев проведе работна среща с ръководството на международния инвестиционен фонд „Меридиъм“, водещ партньор в концесията на летище „Васил Левски“ – София, съобщиха от правителствения пресцентър.

Бяха обсъдени възможностите за възстановяване на концесионните плащания към държавата, изпълнението на инвестиционната програма за развитие на летищната инфраструктура и значението на устойчивото публично‑частно партньорство.

По време на срещата беше подчертано, че отсрочването на концесионните възнаграждения през 2021 г. е било временна мярка за преодоляване на последиците от пандемията от COVID‑19.

Основният фактор за това решение – драстичното намаляване на пасажерския трафик – вече е напълно преодолян. Предпандемичното ниво от 7,1 млн. пътници през 2019 г. е надхвърлено още през 2023 г., а през 2025 г. е отчетен нов исторически рекорд от 8,4 млн. пътници.

Акцент беше поставен върху необходимостта от навременно и пълно изпълнение на инвестиционната програма за развитие на летището.

За държавата от най-голямо значение са инвестициите в капацитета на летището, включително разширяване на перона, изграждане на допълнителни пътеки за рулиране, самолетни стоянки и потенциално втора писта.

Министър-председателят Румен Радев подчерта, че за държавата водещ приоритет остава гарантирането на безопасността, сигурността и устойчивото развитие на летище София.

Необходимо е растящият пътнически трафик да бъде съпроводен с навременни и достатъчни инвестиции, така че инфраструктурата да осигурява надеждно и качествено обслужване в дългосрочен план.

#премиерът Румен Радев #концесия на летище София #среща #новини в Метрото

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