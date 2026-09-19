Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество

Аз вярвам в максимата веднъж журналист, завинаги журналист. И всички колеги, които познавам журналисти, и те вярват в тази максима, защото това е един особен начин, по който гледаш на света. А дълголетието се измерва с постоянство, с това да бъдеш много верен на тази професия, на принципите й. Но това е една професия, която слага отпечатък върху начина ти на мислене и върху целия ти живот. Аз съм започнала в новините, а там не можеш да скриеш нищо. Там си на екран всяка вечер и хората очакват истината. Там няма дубъл, няма запис. Това учи да си много откровен с хората, да правиш така те да ти вярват, но и ти да им вярваш. Този принцип спазвам цял живот и в другата си работа. Помага ми страшно много. Българската национална телевизия е огромна школа за мен, това заяви в юбилейното 1000 издание на "Денят започва с Георги Любенов" президентът Илияна Йотова.

"Няма как телевизията да бъде така, както е била преди 10 години, преди 20 години или 60 години. Но има нещо, което никога не се променя. Всъщност какво е телевизията - хващаш един момент от вечността, този момент минава през камерата и отива във вечността. Това е голямата магия на телевизията".

Едно предаване, което има 1000 издания, това означава, че там има разговор, каза Илияна Йотова. Има обич не само към самото предаване, към хората, които го правят, но едновременно с това обич към аудиторията, към която е отправено предаването. Според нея основното и доминиращото е емпатията. Това е занаят, продължи тя. Това не е за всеки.

На въпроса каква е метафората на политическата кампания дотук държавният глава отговори: "Не. не се замислях върху това и не слагам определения. кампанията е такава, каквато е. Аз я посрещам, аз знаех, че ще се опитат да я водят по този начин. Но аз ще правя кампанията за президентските избори такава, каквато аз и моят екип сме решили".

"Кампанията ще бъде позитивна. Кампанията ще бъде разговор с хората по най-важните проблеми на страната. Затова аз съм непрекъснато между тях. Всеки може да дойде, да се допре до мен, да попита и това е най-пряката комуникация".

И допълни: "А това, че някой е решил да води тази кална кампания затова, че е много лична, много брутална. Може би в нечии очи смазваща, нека да оставим този въпрос на специалисти, анализатори, на журналисти колеги да разсъждават защо това е така".

"Аз мога да споря с аргументи, аз мога да споря с доводи. Мога да споря с факти, с примери, но не мога да споря с лъжи. Никога не съм го правила през целия си живот и нямам намерение да го правя".

Тя беше категорична, че лъжите си остават "на съвестта на хората, които го правят".

"Една част от хората, които измислиха тази кампания дойде преди месеци при мен да ми предложи същата кампания да правя за един от моите опоненти. Тогава той беше все още служебен министър-председател. Аз отказах и начина, по който се държах през цялото време откакто съм президент смятам, че показа различен стил".

А защо толкова лично се води тази кампания, попита Йотова и отговори: "сигурно има и политически отговорни, има и чисто човешки аргументи. Нека да оставим другите да говорят".

Илияна Йотова уточни, че тя не е назначила г-н Кандев и не се оттегля от добрите думи, които е казала за него.

"За разлика от моите опоненти, които един ден говорят така, защото им изнася, а след това започват тази кампания срещу мен".

Изключително силно в мен е чувството за държавност и аз не искам българската държава да се излага, заяви държавните глава. Каза още, че не иска от лични проблеми на г-н Гюров да прави кампания.

"Когато беше много силна кампанията срещу него, че има дело в Люксембург, аз застанах на негова страна".

Казват, допълни Йотова, че няма ненаказано добро, но тя смята, че "Господ си знае работата".

По отношение на Румен Радев, Илияна Йотова заяви, че той много добре се справя като министър-председател и не му трябва да бъде президент. И допълни, че ако тя стане президент отношенията й с Радев "ще бъдат такива, каквито през последните 9 години - отношения на взаимно уважение, изключително добър екип, много общи решения, отношения към това да се върнат законите в България".

На въпроса защо Радев е имал успешен мандат като президент, Илияна Йотова отговори, че най-успешната черта според нея е "защото има принципи и ги отстоява, каквото и да му коства това".

"Но тогава, когато предаваш принципите, продаваш надеждата на хората това не се прощава".

И попита Радев ли е виновен за това, че през това време имаше 7 избора или партии, които не могат да направят правителство?

Илияна Йотова заяви, че "когато вижда, че нещо не е наред, когато смятам, че не е взето най-доброто решение, когато виждам, че един закон е гласуван, но няма да даде необходимите резултати, естествено, че ще критикувам кабинета".

"Но това, което виждам от началото на този кабинет повече говори за желание за сътрудничество, за това да видим заедно институциите каква е печелившата посока за развитието на България оттук нататък, правителството се радва на много сериозна подкрепа. Аз го виждам през хората".

Според нея дълги години е имало пропаст между институциите и хората, затова "те не ходиха на избори". Защото, по думите й, сме имали институции, които са били държавни, но вътре в тях нямаше държавност, имаше телефонно право, имаше "аз на мен", "ти на теб". Трудно се разбиват тези схеми, допълни тя.

Ние с Радев ще говорим на един тон по теми, които се отнасят до правомощията на президента, на теми, които са в интерес на България.

Държавният глава заяви, че не е угодила на своите опоненти, разписвайки временни бюджет, но тя е удовлетворена, защото е получила поздравления от бизнеса, от общините, от институциите.

Илиияна Йотова заяви, че "такава спекулация и такова замазване на цифри, и такава заблуда, аз смятам, че оттук нататък не би трябвало да бъде допускана".

"Този масаж с бюджета повече не трябва да бъде допускан".

По отношението на помилването на "петричкия Ескобар" държавният глава каза, че "стои една много сериозна експертиза, стои спазването на закона до последната му буква, стои лекарски заключения". Тези, които злоупотребяват с тази тема - те от тези истини не се интересуват".

"За тях е важното да се залепи този етикет. И когато ние се обърнахме към Министерство на правосъдието, за да поискаме комисия, която да ни каже дали това, с което разполагаме дали е истина или не е истина, да си проверят те нещата, и когато имаме тяхното заключение, ние работим по документи". "Ако някъде ми беше минало през ум, че може да има след три години някакво престъпление или опит за престъпление, защото аз все още не зная какво се е случило с този човек. Смятате ли, че някой би си сложил главата и би помилвал такъв човек?".

"Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество, заяви Илияна Йотова.

"Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Ето дотук трябва а стигнем, до края. Трябва да видим дали подобни структура няма и на друго място. Трбява да изпием тази чаша, за да можем да се излекуваме".

Тя беше категорична, че тази болка трябва бъде изживяна като общество, "за да излезем по-силни".

"Не мога да приема политици, които казват, че действията на г-н Калушев са меко казано укорими. Как тълкувате тези думи?".

На финала на разговора президентът Илияна Йотова заяви, че "мирът в световен мащаб е възможен".