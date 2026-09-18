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Асен Василев: Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни

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Чете се за: 05:42 мин.
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Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни. Това коментира в "Панорама" Асен Василев от "Продължаваме промяната" и критикува мерките на правителството за справяне с високите цени.

Според Асен Василев още преди изборите е било ясно, че е необходим сериозен антикризисен пакет, заради проблемите с енергоносителите и зърното.

„Беше предвидимо, че ще има проблем с цените. Ако погледнете предизборната кампания още април месец , още тогава казахме, че в бюджета за 2026 година трябва да се заложи сериозен антикризисен пакет, който да се активира, ако се влошат нещата, като беше ясно още тогава, че войната в Иран най-вероятно няма да приключи бързо. Беше ясно още тогава, че има проблеми с природния газ. Малко по-късно стана ясно, че има проблеми и със зърното, съответно терминалите, и няма как да излезе реколтата в момента на световния пазара.“

Василев направи паралел с кризата от 2022 г., когато според него актуализацията на бюджета е предотвратила по-тежки икономически последици.

„Всички одобриха не само защото беше щедра, а защото тя направи правилното нещо. Тя позволи българската икономика да не катастрофира. Тя направи, така че доходите да растат по-бързо от цените, което, когато имаш външен шок...“

Той отхвърли обвиненията, че това е е била първата стъпка към свръхдефицита и посочи, че през 2022 година е завършила с 3% дефицит, а 2023 с два, а 2024 с 3%. Според него сегашната ситуация с дефицита е свързана с други решения, взети през 2025 г., включително с поемането на нов дълг.

„Ама това е вече друг мач. 2025 година, ако си спомните колко критикувахме първия бюджет на Желязков, който свали правителството, защото вътре бяха заложени 8 милиарда лева тогава дълг, за които нямаше никво обяснение. Този дълг отиде в Български енергиен холдинг, отиде в разни държавни предприятия и оттам изтече по всякакви фирми, където сега търсим кой на кой плати участие самолета.“

Основният сблъсък, по думите на Василев, е свързан с начина, по който се разпределят средствата за подкрепа.

„Това, което нас ни притеснява, е, че мерките, които се вземат, са на парче, много бавни и неефективни и няма да решат проблема.“

Като пример той посочи обявения пакет за горивата, който е на стойност 300 млн. евро.

„Пакетът, който днес се обяви за горивата. На хартия е много щедър, 300 милиона евро. Реалното нещо, което ще влезе в българската икономика от тези 300 милиона, са 30 милиона евро, които ще отидат при хората, които са на социални помощи, 500 000 човека, ще получат по 50 евро на цената, както е в момента 2 евро на литър дизела, ще получат по една туба с грижа.“

Василев коментира и предвидените 100 млн. евро за земеделските производители, като заяви, че начинът на разпределение няма да доведе до по-ниски цени за потребителите.

„Сега тези 100 милиона евро как са насочени? Те се дават директно като субсидия на литър гориво, използвано в селскостопанската техника. Тоест те отиват при едрите земеделци, които се занимават със зърнопроизводство, защото при тях е тежката механизация.“

„80% от тези 100 милиона ще отидат при 20 семейства. Другите 13 980 човека ще получат 20% от тези пари.“

Василев е на мнение, че подобна мярка няма да доведе до намаляване на цените на храните.

Според Василев средствата могат да бъдат насочени към компенсации за високата цена на електроенергията за бизнеса. По думите му подобна мярка би дала възможност на бизнеса да задържи цените или да увеличи доходите на служителите.

„Това нещо веднага ще позволи на бизнеса да му се освободи ресурс или да вдигне заплатите, или да не вдига цените.“

Василев коментира и предстоящата президентска кампания.

„Президентската кампания българските граждани трябва да решат кой е човекът, който може да бъде силен, независим и отговорен президент на България. И това минава през ясен поглед. Този човек в предишните си служебни задължения какво е правил.“

Василев се обяви против използването на лични теми и компроматни атаки в предизборната кампания.

Вижте цялото видео с Асен Василев във видеото.

#"Продължаваме промяната" #Асен Василев

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