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Полети на Пеевски за 5 милиона са платени с пари за мантинели, заяви Иван Демерджиев

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 06:30 мин.
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сигурността небето авиокомпании спряха полети българия близкия изток
Снимка: илюстративна
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Полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски са плащани с пари от обществени поръчки за мантинели, това разкриха от кабинета, закупен е и самолет. Вътрешният министър намеси и други политици в схемата. Премиерът поиска действия от страна на прокуратурата, а шефът на ДАНС представи редица сигнали за корупция, по които не са предприети никакви действия. Детайлите сега от Виктор Борисов.

4 дружества за няколко месеца през 2022 г. са взели близо половин милиард евро или 99,5% от всички обществени поръчки за изграждане и монтаж на мантинели. Част от парите след това са отлетели – буквално.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество касичка, та това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро."

Делян Пеевски, лидер на ДПС: "Господин Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредният епизод на Демерджиев Пикчърс – измислици, измислици, измислици. Още днес сигнализирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства."

Любомир Николов, главен секретар на МВР: "През 2020 г. едно от дружествата, участващи в обществените поръчки, закупува самолет. Разбрахте кой е собственик на дружеството. С този самолет на стойност 36 млн. лв. осъществяват лице с имунитет, лидер на политическа партия, 36 броя полети е установено, че са издадени 36 броя фактури на обща стойност 5 милиона, заплатени от фирмата собственик на летателното средство."

Румен Радев, министър-председател: "Аз очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни от ОАЕ по възможно най-бързия начин."

Посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов не получи разрешение от Външното ни министерство да разговаря с нас. А вътрешният министър обвърза и друг политик в схемата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Прозира и името на друг санкциониран по "Магнитски" – Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател, съвсем случайно са се намерили някъде по трасето в икономическото пространство."

В позиция Владислав Горанов заявява, че негова консултантска фирма действително е отдавала помещение за 1000 евро наем на месец, но тези приходи са декларирани. Голяма част от изнесените връзки са направени през платформата СИГМА, която ще бъде надградена.

Действително консултантската фирма, която притежавам, е отдала помещение под наем на фирма "КМВ Системи за пътна сигурност" и то напълно на търговски принцип на "значителната сума" от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "За да може да изсветляваме все повече връзки между политици, икономически фирми, свързани лица, техни близки, за да можем да постигнем едно по-справедливо общество за всички нас."

Председателят на ДАНС цитира десетки сигнали, пратени до прокуратурата, по които няма никакво движение, а премиерът и политици поискаха действия.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Призовавам да се възлагат бързи последващи действия, за да може ние да извършим проверки, да документираме в условията на наказателни производства тези злоупотреби и да докажем или да отхвърлим нашите твърдения и там, където се установи виновно поведение – делата да влязат в съдебна фаза."

Румен Радев, министър-председател: "Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а справедливостта се връща с действието на съдебната власт."

Божидар Божанов, Демократична България: "Всички тези сигнали, които председателят на ДАНС изчете – накрая ще отидат в прокуратурата, те го казаха, но не казаха следващата стъпка, а тя е реформа на прокуратурата. Това, което не виждаме от управляващите, са мерки за реформа на прокуратурата – ние съвсем скоро ще представим такива."

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изиска от ДАНС пълна справка за посочените от председателя на агенцията сигнали. След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия в рамките на законовата компетентност за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване. А ако се докажат извършени престъпления – извършителите ще бъдат подведени под наказателна отговорност.

#Иван Демержиев #полетите на Пеевски #Божидар Божанов #Пламен Тончев #Иван Василев #делян пеевски #Румен Радев

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