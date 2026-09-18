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„ЕС среща Балканите“: Европейското бъдеще на Балканите и готов ли е самият Европейски съюз за ново разширяване

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Снимка: БТА
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Европейското бъдеще на Балканите и готов ли е самият Европейски съюз за ново разширяване - това бяха част от акцентите на петото издание на форума „ЕС среща Балканите“ в София. На фона на променящата се геополитическа среда участниците поставиха въпроса как да бъде ускорена интеграцията, но и как Европа да остане единна.

В дискусиите участваха представители на европейските институции и държави от региона. Те обсъдиха необходимите реформи и по-тясното регионално сътрудничество. Сред участниците в дискусията бяха вицепремиерът на Черна гора Филип Иванович, заместник-министърът на външните работи на Северна Македония Зоран Димитровски, председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, ът Андрей Ковачев. Закриващата дискусия на събитието проведе водещият на "Панорама" Бойко Василев заедно с глобалният посланик в университета Джеймс Мадисънд-р Ахмет Шала.

Илхан Кючюк, евродепутат: "Само преди няколко дни чухме речта на Урсула, в която се говори за един сложен геополитически свят. Свят, в който всички геополитически предизвикателства стоят на дневен ред и свят, в който Балканите ще трябва да търсят своето място."

Ян-Кристоф Йотен, президент на Европейския либерален форум и евродепутат от "Обнови Европа", Германия: "Бъдещето на Балканите е европейското бъдеще и то е тясно свързано с устойчивостта, сигурността и демократичността на Европа."

Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България: "Защо ние в Европа така и онака, Канада я приемаме така бързо, може би и Украйна, а Западните Балкани не щеш ли още седят. Може би до известна степен причината е и в самите Западни Балкани. Като погледна по телевизията с какви триумфи погребват един престъпник като Златко Младич какво да очакваме? Кой да ги прегърне тия Западни Балкани? Кой да ги целуне? Това е една срамна история.

Смятам, че членството в ЕС трябва да бъде обвързано с членството в НАТО, държави, които... НАТО трябва да бъде така да се каже чистилището за влизане в ЕС."

д-р Велислава Петрова-Чамова, министър на външните работи на Република България: "В тези времена старите партньорства са изправени пред предизвикателства. Нови партньорства се изграждат. Не можем да приемем за даденост мира и икономическата стабилност. Необходими са 3 неща, за да поддържаме развитието - стабилни партньорства, достъп до суровини и устойчиви общества, а те са нужни, защото промените никога не са били по-скоростни.

#„ЕС среща Балканите“ #София #Европейски съюз

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