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Борис Георгиев е поредният герой в предаването "Зала на славата"

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Гледайте предаването "Зала на славата" с главен герой Борис Георгиев в неделя, 20 септември от 13:15 ч. по БНТ 1.

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Борис Георгиев влиза в Залата на славата на БНТ. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Атина 2004 и европейски шампион застава пред камерата на БНТ, за да разкаже за най-паметните и трудни моменти в кариерата си.

"Играл съм на две олимпиади. Няма такава тръпка. Играл съм на световни, европейски, къде ли не и с кой ли не, но олимпиадата, там въздухът е друг", споделя Георгиев.

Гледайте предаването "Зала на славата" с главен герой Борис Георгиев в неделя, 20 септември от 13:15 ч. по БНТ 1.

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