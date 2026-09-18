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Семион Болдирев и Кирил Георгиев ще дебютират във вечерната сесия на европейското първенство по бокс в София

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Спорт
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Срещите от европейското първенство са излъчвани на живо на сайта ни. 

Семион Болдирев
Снимка: БФ Бокс
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Семион Болдирев и Кирил Георгиев ще дебютират тази вечер на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Националите ни ще преследват успешен старт на шампионата в „Асикс Арена". Те са част от вечерната програма на ринг Б, която стартира от 18:00 часа.

Болдирев ще започне участието си срещу италианеца Марвин Гилардучи. Двубоят е 11-ти в програмата и се очаква да се проведе около 20:30 часа. Малко след него, около 21:00 часа дебют ще запише и Кирил Георгиев.

В категория над 90 килограма той ще боксира с украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

Срещите от европейското първенство са излъчвани на живо на сайта ни.

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#eвропейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 г.

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