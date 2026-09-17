София събра европейския боксов елит за старта на континенталния шампионат

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов официално откри eвропейското първенство по бокс за мъже и жени, което ще се проведе от 17 до 25 септември в "Асикс Арена“ в София.

По време на церемонията Керязов приветства състезателите, треньорите и официалните гости и отбеляза, че началото на шампионата съвпада с празника на българската столица.

"Уважаеми състезатели, треньори, съдии, приятели на спорта бокс, радвам се да ви приветствам с добре дошли в България, добре дошли в София. Днес е празникът на нашата столица и това е един прекрасен начин да отбележим този празник – с млади хора, мъже, жени, силни, мотивирани, от различни държави, но обединени от любовта си към бокса“, заяви Керязов.

Министърът благодари за доверието към България като домакин на голямото спортно събитие и изрази надежда, че първенството ще вдъхнови и следващото поколение.

"Това е още един начин България да се представи достойно и да покажем, че можем да организираме подобен род спортни събития. Надявам се в публиката в тези дни да има млади хора и поне едно от тези деца да поиска да бъде и на ринга“, каза още Керязов.

На официалното откриване присъстваха президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и легендата на професионалния бокс и настоящ президент на World Boxing Генадий Головкин.

Инински определи домакинството като сериозна отговорност за българската федерация и благодари за полученото доверие.

"На всички състезатели и отбори желая да нямат контузии и както обичам да казвам – нека най-добрият победи!“, заяви президентът на БФ Бокс.

Весела Лечева от своя страна посочи, че провеждането на първенството в София е признание за работата по развитието на бокса в България.

"Вашето присъствие днес е признание за усилията на нашата страна, на нашата национална федерация по бокс, за развитието на бокса в България и Европа“, каза председателят на БОК.

В европейския шампионат ще участват близо 400 боксьори от 44 държави, които ще си оспорват отличията в 20 категории. България е представена от 15 състезатели, след като в последния момент от съставите отпаднаха Викторио Илиев и Христеа Нинова.

Българското участие вече започна с дебютантката Валерия Андреева, която отстъпи с 0:5 съдийски гласа пред Сара Берам от Хърватия в категория до 65 килограма. Във вечерната сесия Благовест Неделчев ще се изправи срещу Алим Насуфи от Република Северна Македония в категория до 70 килограма при мъжете.

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