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Валерия Андреева допусна загуба в откриващия мач на европейското по бокс

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Спорт
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23-годишната състезателка отстъпи на Сара Берам (Хърватия) с 0:5 съдийски гласа в категория до 65 килограма при жените.

българските боксьори научиха първите съперници световната купа бразилия
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Българката Валерия Андреева допусна загуба в откриващия мач на eвропейското първенство по бокс в София, което започна днес в "Асикс Арена".

23-годишната състезателка отстъпи на Сара Берам (Хърватия) с 0:5 съдийски гласа в категория до 65 килограма при жените.

Единственият друг представител на България в днешния ден ще бъде Благовест Неделчев, който ще излезе във вечерната сесия срещу Алим Насуфи (Република Северна Македония) в категория до 70 килограма при мъжете.

Днес от 17:30 часа ще се проведе официалната церемония по откриването, а турнирът ще продължи до 25 септември.

#европейско първенство по бокс в София 2026 #Валерия Андреева

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