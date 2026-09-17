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София приема европейско първенство по бокс за историята

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олимпийски шампиони медалисти превръщат софия столица европейския бокс
Снимка: БТА
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България ще приеме европейското първенство по бокс между 17-25 септември. Зала „Асикс Арена“ ще стане сцена на титанични битки на ринга в един шампионат за историята – първият под егидата на European Boxing.

Откриването е насрочено за четвъртък, 17 септември от 17:30 часа в „Асикс Арена“, а на него ще присъства и легендата на професионалния бокс и настоящ президент на World Boxing Генадий Головкин.

„За Българска федерация по бокс (БФБ) е огромна чест, привилегия, но и отговорност да организира толкова голям и значим форум, като европейското първенство за мъже и жени през 2026 година. Това е много важен момент в нашата съвместна история. Благодарим за доверието. През годините БФБ се доказа като организатор от световно ниво. Сега обаче отговорността е още по-голяма, защото това ще е първо европейско първенство под егидата на European Boxing“, коментира президентът на БФБ Красимир Инински.

София никога не е домакинствала на такъв шампионат – предишните три случая в страната ни са Варна (1983), Пловдив (2006) и Самоков (2015). Столицата е приемала европейско, но за жени – през 2016 и 2018 г. Тазгодишната надпревара е и първата, която България посреща, за мъже и жени едновременно.

Общо 15 състезатели ще представляват България на първенството – десет мъже и пет жени. В последния момент поради травми отпаднаха Викторио Илиев и Христеа Нинова, като на мястото на Илиев ще участва Румен Руменов, докато при жените няма заместничка на Нинова.

Мъжете са в състав Ергюнал Себахтин до 50 кг, Хавиер Ибаниес до 55 кг, Радослав Росенов до 60 кг, Румен Руменов до 65 кг, Благовест Неделчев до 70 кг, Рами Киуан до 75 кг, Уилиам Чолов до 80 кг, Семион Болдирев до 85 кг, Роселин Бачевски до 90 кг и Кирил Георгиев над 90 кг.

При жените пък след две години пауза се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова (57 кг), а редом до нея ще застанат многократните европейски медалистки Златислава Чуканова (51 кг) и Венелина Поптолева (54 кг). В състава на Борислав Георгиев са още Валерия Андреева и Алейна Мехмед съответно до 65 и 80 кг.

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