Националите отбори на България при мъжете и при жените започнаха с победи на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Националните отбори на България при мъжете и при жените започнаха с победи участието си на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

В първия кръг на най-голямото шахматно състезание в света мъжкият тим на България победи Лихтенщайн с 3,5:0,5 точки , докато жените се справиха със Суринам със същия резултат.

При мъжете капитанът на отбора Кирил Георгиев реши да почива и не взе участие в срещата. Така на първа дъска Аркадий Найдич матира с белите фигури Андрю Херон, на втора Момчил Петков спечели с черните фигури срещу Маркус Крийгер, а също с черните Радослав Димитров се справи с Ренато Фрик на четвърта дъска. Единствено партията на трета дъска между Мартин Петров и Марсел Манхарт завърши с реми.

При дамите Надя Тончева спечели на първа дъска с белите срещу Елизе У. Другите три българки имаха за съпернички сестрите Каслан. Белослава Кръстева победи с черните Виктория Каслан на втора дъска, Гергана Пейчева се справи с Александра Каслан също с черните фигури, а с белите Габриела Антова направи реми на трета дъска с Катерин Каслан.

По-късно днес, след приключването на всички партии за деня, ще станат ясни и съперниците на българските отбори в утрешния ден.