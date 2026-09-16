БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 02:42 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националите отбори на България при мъжете и при жените започнаха с победи на Шахматната Олимпиада в Самарканд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
белослава кръстева записа четвърта победа европейското индивидуално първенство шахмат жени
Слушай новината

Националните отбори на България при мъжете и при жените започнаха с победи участието си на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

В първия кръг на най-голямото шахматно състезание в света мъжкият тим на България победи Лихтенщайн с 3,5:0,5 точки , докато жените се справиха със Суринам със същия резултат.

При мъжете капитанът на отбора Кирил Георгиев реши да почива и не взе участие в срещата. Така на първа дъска Аркадий Найдич матира с белите фигури Андрю Херон, на втора Момчил Петков спечели с черните фигури срещу Маркус Крийгер, а също с черните Радослав Димитров се справи с Ренато Фрик на четвърта дъска. Единствено партията на трета дъска между Мартин Петров и Марсел Манхарт завърши с реми.

При дамите Надя Тончева спечели на първа дъска с белите срещу Елизе У. Другите три българки имаха за съпернички сестрите Каслан. Белослава Кръстева победи с черните Виктория Каслан на втора дъска, Гергана Пейчева се справи с Александра Каслан също с черните фигури, а с белите Габриела Антова направи реми на трета дъска с Катерин Каслан.

По-късно днес, след приключването на всички партии за деня, ще станат ясни и съперниците на българските отбори в утрешния ден.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Други спортове

Купа „София“ събира над 100 състезатели с ролкови ски в Южния парк
Купа „София“ събира над 100 състезатели с ролкови ски в Южния парк
БФ по борба свиква извънредно Общо събрание БФ по борба свиква извънредно Общо събрание
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте срещите от европейското първенство по бокс в София на живо на спортния сайт на БНТ Гледайте срещите от европейското първенство по бокс в София на живо на спортния сайт на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Състезатели от пет държави ще участват в Балкански турнир по паркур в София Състезатели от пет държави ще участват в Балкански турнир по паркур в София
Чете се за: 01:25 мин.
Монако ще приеме един от десетте спринта на Формула 1 през следващата година Монако ще приеме един от десетте спринта на Формула 1 през следващата година
Чете се за: 05:12 мин.
България ще бъде представена от 15 боксьори на еврошампионата в София България ще бъде представена от 15 боксьори на еврошампионата в София
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ