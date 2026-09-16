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БФ по борба свиква извънредно Общо събрание

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Спорт
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То ще се състои на 17 октомври т.г.

борба свиква извънредно общо събрание
Снимка: БФ борба
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Българската федерация по борба обяви, че свиква извънредно Общо събрание на 17 октомври от 10:30 часа.

"На 17.10.2026г. от 10:30 ч. се свиква извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба.

Заседанието ще се проведе в гр. София, СО – район Студентски, п.к. 1700, бул. „Академик Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, зала „Аула Максима" А1.

Дневният ред за ОС е обективиран в Решение № 421 /03.09.2026г. по т. д. № 544 /2026г. на Апелативен съд – София, III търг. състав, което има характера на покана за свикване на ОС. Решението може да видите ТУК (https://bul-wrestling.org/content/files/2026/09/16/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%952.pdf).

Образецът на Пълномощно за участие в Общото събрание може да намерите ТУК (в сайта на БФ Борба).

Материали (кандидатури) по т. 1 и т. 2 от Дневния ред и материали (проекти) по т. 3 от Дневния ред ще бъдат приемани в деловодството на Българската федерация по борба на адреса на управление: гр. София, п.к. 1040, р-н Средец, бул.Васил Левски № 75, всеки делничен ден от 9 ч. до 17 ч.

Регистрацията на присъстващите на ОС ще се проведе от 08:30 ч. до 10:00 ч. на 17.10.2026г.", написаха в сайта на федерацията по борба.

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