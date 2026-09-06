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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Българската федерация по борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение

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От централата апелират за съединение между треньори, състезатели и клубове.

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Снимка: БТА
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Българската федерация по борба честити Деня на Съединението на всички българи със специална публикация на официалния сайт на централата.

От федерацията апелират за съединение между треньори, състезатели и клубове.

Изявление на централата:

Нашият спорт е изправен пред своето Съединение - да обединим българските състезатели, треньори и клубове и да възстановим традиционно силното българско начало в един от най-българските спортове.

На 6 септември отбелязваме едно от най-великите дела в българската история - Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Дело, което българите сами извоюваха, водени от националната си воля и без да чакат разрешение от Великите сили. Съединението е доказателство, че когато българите са обединени около своя национален интерес, могат да постигнат и привидно невъзможното. Този урок е особено важен и за българската борба днес. Нашият спорт е изправен пред своето Съединение - да обединим българските състезатели, треньори и клубове и да възстановим традиционно силното българско начало в един от най-българските спортове.

Българската борба има славни традиции, създадени от поколения наши шампиони. Те не трябва да бъдат измествани или задушавани от чужди интереси, чужди модели и практики, които поставят на заден план българските треньори, специалисти и талантливи състезатели. Пътят на българската борба не е към Съветския съюз, а към нейното собствено Съединение! Към единството на всички, които искат българският спорт да има българско лице, български треньори край тепиха и български шампиони под родния флаг.

През тази година младите ни състезатели вече показаха своите огромни възможности. Наш дълг е да дадем на тези таланти условията, увереността и подкрепата, от които се нуждаят, за да продължат да печелят медали и да прославят България.

Управителният съвет на БФБорба и президентът Станка Златева са решени да продължат този път - към възстановяване на българското начало, към единение на българската борба и към нови големи успехи на родния тепих и световната сцена. Защото Съединението ни е завещало най-важния урок: когато българите сами определят своя път и стоят единни зад него, няма невъзможни цели.

Честит Ден на Съединението! Да живее България!

#Българска федерация по борба

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