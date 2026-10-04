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Михаил Русинов подобри собствения си национален рекорд на копие за юноши до 18 години

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Спорт
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16-годишният талант постигна 72.20 метра във втория си опит на турнира по лека атлетика „Атанас Нейков“ в Балчик.

Михаил Русинов подобри собствения си национален рекорд на копие за юноши до 18 години
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Михаил Русинов подобри собствения си национален рекорд в хвърлянето на копие (700 грама) за юноши до 18 години на турнира по лека атлетика „Атанас Нейков“ в Балчик.

16-годишният талант от клуб Ивайло 93 (Велико Търново) постигна 72.20 метра във втория си опит и регистрира още един резултат над стария си рекорд 69.23 като изпрати уреда на 69.80 в третия кръг от състезанието.

През това лято Русинов зае шесто място на европейското първенство за юноши до 18 години в Риети, Италия.

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#Михаил Русинов

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