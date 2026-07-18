Михаил Русинов се класира за финала на копие, Емили Кирякова продължава към полуфиналите в Риети

Михаил Русинов и Емили Кирякова продължават участието си на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия, след като преодоляха успешно квалификациите в своите дисциплини.

Русинов направи впечатляващ дебют на европейска сцена, като още с първия си опит в квалификацията на хвърлянето на копие покри норматива за финала. Българинът записа 68.24 метра, с което си осигури място в битката за отличията, която ще се проведе в неделя.

Емили Кирякова също продължава напред, след като постави личен рекорд на 100 метра с препятствия. Българката финишира за 13.65 секунди в сериите и се класира за полуфиналите, където ще атакува място сред най-добрите осем.

В квалификацията на тройния скок Борис Хаджитодоров завърши с 14.01 метра, а Кристиян Боянов постигна 14.38 метра, като и двамата останаха извън финала.

При тласкането на гюле Димитър Стефанов не успя да запише успешен опит, а Никола Петков не завърши серията си на 110 метра с препятствия.

Българското участие в днешния ден продължава с вечерната сесия, която започва в 16:40 часа. На финала в скока на дължина ще стартират Стилиян Орлинов и Илиян Марков, а Васил Антонов ще се бори за отличията във финала на 400 метра.

Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години можете да гледате на живо по БНТ 3 и в сайта bntnews.bg/sport