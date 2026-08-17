Георги Павлов: Можем да постигнем много, когато талантът, трудът и подкрепата вървят в една посока.

Медалите от това лято вече са част от историята. Нашата отговорност е да направим така, че следващите да не бъдат чакани още години. Това написа в профила си във Фейсбук президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов. Той изрази задоволството си от представянето на водещите ни състезатели на завършилото късно снощи европейско първенство за мъже и за жени в Бирмингам. В английския град България приключи 8-годишна суша без отличие на континентален шампионат с бронзовите медали на Божидар Саръбоюков на скок дължина и на Александра Начева на троен скок.

Ето и цялата публикация на Георги Павлов:

"С финала на Маринела Нинева в маратонското бягане на европейското първенство в Бирмингам дойде и краят на трите големи първенства, които белязаха този сезон за леката ни атлетика – европейското първенство за юноши и девойки под 18 г., световното първенство за юноши и девойки под 20 г. и шампионатът на Стария континент за мъже и жени. Сезонът беше наситен с още десетки състезания – балканиади за всички възрасти и големите първенства в бяганията извън стадиона и спортното ходене.

Когато в рамките на няколко седмици България печели европейска и световна титла при подрастващите, а след това и два медала от европейско първенство при мъжете и жените, това вече не е отделен проблясък. Това е знак, че българската атлетика отново изгражда състезатели, способни да бъдат сред най-добрите на различни възрасти.

Бронзовите отличия на Божидар Саръбоюков в скока на дължина и на Александра Начева в тройния скок имат особена стойност. България не беше печелила медал от европейско първенство при мъжете в продължение на 28 години. А последното отличие при жените беше през 2018 г. Зад този успех стоят талант, характер, години труд и треньори, които не са се отказали дори в най-трудните моменти.

В Бирмингам видяхме и Габриела Петрова, която вече повече от десетилетие защитава мястото си сред най-силните състезателки в света. Видяхме Христо Илиев, който през този сезон върна българския мъжки спринт до резултати, непостигани от десетилетия. Видяхме и останалите ни национали, които показаха, че мястото им е на най-голямата сцена на спорта ни.

Но за мен не по-малко важно е това, което се случи при младите.

България завърши на 14-о място в класирането по медали на европейското първенство до 18 години в Риети и на 17-о място на световното първенство до 20 години в Орегон, в което участваха над 140 държави. През лятото страната ни беше сред първите три сили по спечелени отличия на балканските първенства. Това показва, че имаме не само отделни големи имена, а цяло ново поколение с международен потенциал.

Медалите са най-видимата част от сезона, но зад тях стоят много други важни резултати - финали, лични рекорди, национални постижения и първи срещи с най-силната конкуренция. Понякога именно едно класиране далеч от почетната стълбичка поставя началото на бъдещия голям успех. Затова всеки български атлет, достигнал до тези първенства, заслужава признание.

Най-голямото предизвикателство е да превърнем този възход в трайна тенденция.

През последната година поставихме състезателите и треньорите в центъра на работата на федерацията. Заедно с нашите партньори осигурихме месечно подпомагане за водещите атлети и за 20 от най-перспективните ни млади състезатели. Въведохме финансови премии за призови класирания, осигурихме качествена екипировка и разширихме възможностите за международни участия.

Това са само първи стъпки. Подкрепата все още не е достатъчна, но вече има ясно заявена посока – средствата трябва да достигат до хората, които създават резултатите на пистата и в сектора. Затова искам да бъда разбран правилно от клубовете - искаме да акумулираме финанси, с които да подкрепим младите ни таланти.

Особено важно е да не губим младите атлети в най-трудния момент от развитието им – прехода към състезанията при мъжете и жените. България не може да си позволи да изгражда европейски и световни шампиони при подрастващите, които няколко години по-късно напускат спорта, защото не могат да се издържат. Талантът е само началото. За да се превърне в голямо спортно майсторство, са необходими време, спокойствие и последователна подкрепа.

Затова ще продължим да търсим нови партньори и да показваме на бизнеса, че българската атлетика заслужава инвестиции. Тя има своите звезди, своите вдъхновяващи истории и едно младо поколение, което тепърва ще ни носи радост.

Голямата ни битка остава развитието на атлетическата инфраструктура. София има нужда от съвременни условия за нормална целогодишна подготовка. Българската атлетика трябва да има свой дом и условия, отговарящи на нейното място в олимпийския спорт.

Този сезон ни показа колко много можем да постигнем, когато талантът, трудът и подкрепата вървят в една посока. Показа ни и колко работа още предстои.

Благодаря на всички атлети и треньори, на клубовете, партньорите, Министерството на младежта и спорта, медиите и привържениците на леката атлетика. Всеки от тях има своя принос към постигнатото.

Медалите от това лято вече са част от историята. Нашата отговорност е да направим така, че следващите да не бъдат чакани още години".