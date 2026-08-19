Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика на турнира в Полша

Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика в Силязия (Полша). След спечелването на бронзовия медал в тройния скок от европейското първенство в Бирмингам световната шампионка за девойки под 20 години ще запише първото си участие в най-комерсиалната атлетическа верига.

Българката завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Маринова през 1998 година.

Турнирът в Полша е на 23 август.