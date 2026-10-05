Почина един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика

Един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика Злати Иванов почина днес в Сливен на 83-годишна възраст.

Иванов е бивш атлет в дисциплината мятане на чук, но прави треньорска кариера в бяганията на средни и дълги разстояния. Под негово ръководство Христо Калайджиев поставя национален рекорд на 5000 метра, а един от най-добрите български бегачи през 80-те и 90-те години на миналия век – Димитър Димитров-Гейзата, жъне успехи на писта и в крос кънтри на национално и балканско ниво.

Злати Иванов се връща към хвърлянията като треньор на един от най-големите таланти в родната атлетика – Георги Иванов. Под ръководството му Иванов печели световните титли в тласкането на гюле при юношите под 18 години в Дебрецен през 2001-а и при юношите под 20 години в Гросето през 2004-а. По-късно Георги Иванов подобрява и националните рекорди за мъже в зала и на открито.

Поклонението пред големия треньор ще бъде на 6 октомври от 11:00 часа в храм „Свети Никола“ в Сливен (до Трета поликлиника).