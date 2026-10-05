БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
14
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката...
Чете се за: 01:07 мин.
Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация...
Чете се за: 04:27 мин.
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към...
Чете се за: 00:22 мин.
Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК:...
Чете се за: 00:25 мин.
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за...
Чете се за: 03:07 мин.
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор...
Чете се за: 01:02 мин.
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите...
Чете се за: 02:22 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски...
Чете се за: 04:25 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
Чете се за: 06:52 мин.
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
Чете се за: 03:55 мин.
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
Чете се за: 03:17 мин.
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Поклонението пред Злати Иванов ще бъде на 6 октомври от 11:00 часа в храм „Свети Никола“ в Сливен.

почина йоргос макропулос една влиятелните фигури световния шахмат
Снимка: БТА
Слушай новината

Един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика Злати Иванов почина днес в Сливен на 83-годишна възраст.

Иванов е бивш атлет в дисциплината мятане на чук, но прави треньорска кариера в бяганията на средни и дълги разстояния. Под негово ръководство Христо Калайджиев поставя национален рекорд на 5000 метра, а един от най-добрите български бегачи през 80-те и 90-те години на миналия век – Димитър Димитров-Гейзата, жъне успехи на писта и в крос кънтри на национално и балканско ниво.

Злати Иванов се връща към хвърлянията като треньор на един от най-големите таланти в родната атлетика – Георги Иванов. Под ръководството му Иванов печели световните титли в тласкането на гюле при юношите под 18 години в Дебрецен през 2001-а и при юношите под 20 години в Гросето през 2004-а. По-късно Георги Иванов подобрява и националните рекорди за мъже в зала и на открито.

Поклонението пред големия треньор ще бъде на 6 октомври от 11:00 часа в храм „Свети Никола“ в Сливен (до Трета поликлиника).

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
1
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
2
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана...
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
3
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
4
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
5
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
6
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Други спортове

България спечели четири медала на Европейската купа по фехтовка с оръжие шпага за кадети и кадетки до 17 г. в Солун
България спечели четири медала на Европейската купа по фехтовка с оръжие шпага за кадети и кадетки до 17 г. в Солун
УС на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар УС на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар
Чете се за: 02:42 мин.
Русенският клуб по вдигане на тежести е получил уверение от спортното министерство, че всички национали ще получат финансиране за световното Русенският клуб по вдигане на тежести е получил уверение от спортното министерство, че всички национали ще получат финансиране за световното
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 05.10.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.10.2026 г., 12:25 ч.
Спортни шампиони застават зад инициативата срещу агресията сред младите „Игра на контрол“ Спортни шампиони застават зад инициативата срещу агресията сред младите „Игра на контрол“
Чете се за: 05:10 мин.
Германия триумфира с купата във финала на Лигата на нациите по прескачане на препятствия Германия триумфира с купата във финала на Лигата на нациите по прескачане на препятствия
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова-Вълчев на президентския вот, ако изборите бяха днес
"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова-Вълчев на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК: Разпитват декана на Медицинския факултет в Пловдив Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК: Разпитват декана на Медицинския факултет в Пловдив
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация София" – ще има ли нормално отопление през зимата? Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация София" – ще има ли нормално отопление през зимата?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото време Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото време
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор остана без...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ