Ивет Горанова награди децата в спортния лагер „Планета Атлетика“

Олимпийската шампионка на карате от Токио 2020 Ивет Горанова награди над 200 деца, които участват в атлетически лагер на стадион „Орчо войвода“ в град Панагюрище на 18 август. Горанова, която е бивша атлетка от клуб „Феникс 2004“ – Плевен и настоящ народен представител, направи демонстрация на нисък старт и се състезава с децата.

По-късно в компанията на кмета на община Панагюрище Желязко Гагов и народния представител Пламен Тодев наградиха децата, които са от цялата страна.

Първите занимания от лагера бяха посветени на обучение в спринт, препятствия, щафети и спортно ходене.

Сред треньорите и инструкторите на децата са бивши топ атлети като Живко Виденов, Милка Михайлова, Екатерина Тошева, Добринка Шаламанова и настоящата шампионка на България на скок дължина и скок височина – Ирен Саръбоюкова и шампионът на на десетобой за юноши Ангел Райков.

Лагерът, който е по програма „Планета Атлетика“ на Министерството на младежта и спорта и Българска федерация лека атлетика, продължава до 21 август, а децата ще се запознаят в следващите дни с дисциплини от хвърлянията и скоковете.

Предвидени са и няколко състезания в различни дисциплини и отборни надпревари по „Детска атлетика“.