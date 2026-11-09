Васил Антонов: Беше доста тежко

Васил Антонов заяви, че е доволен от резултата, след като финишира четвърти в бягането на 400 метра на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българинът постигна време 47.90 секунди на финала на дисциплината и малко не му достигна да вземе медал.

"Беше доста тежко. Всички знам, че е 400 е една от най-натоварящите дисциплини за тялото и накрая просто стисках зъби. Доволен съм от резултата, по това време на годината е доста добре. Доста дълъг ми се очерта сезона и съм доволен. Това беше максимумът ми. Накрая засилих и оставах четвърти. Много исках да взема медал, но така се случиха нещата", каза Антонов след състезанието.

"Беше трудно най-вече заради топлината тук. Самият климат е много тежък и още на самата загрявка щях да припадна няколко пъти заради това. Вчера бях около три часа на стадиона, днес около два часа. Сега предстои малко почивка и от зимния сезон продължаваме да натискаме много повече. 2028-а ще се видим на Олимпийските игри", опитимистично завърши атлетът.