Васил Антонов завърши четвърти в бягането на 400 м на Младежките олимпийски игри

Васил Антонов се класира четвърти в бягането на 400 метра на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българинът постигна време 47.90 секунди на финала на дисциплината.

Антонов, който направи много силно бягане на полуфиналите, днес изостана в средата на дистанцията и до края нямаше сили да навакса.

Златното отличие стана притежание на Саид Омар (ОАЕ) с личен рекорд от 46.40 точки. Втори и трети са съответно Мустафа Жадама (Гамбия) с 46.93 и Хан Лю (Китай) с 47.16 секунди.

След състезанието Антонов заяви, че бягането е било изключително тежко заради горещината, но ще продължи да работи и да постигне голямата си мечта - участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. На финала

няколко от бегачите колабираха, а температурата на слънце беше над 45 градуса.

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