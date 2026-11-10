Световната Атлетика обяви по-високи квалификационни олимпийски нормативи за Игрите в Лос Анджелис

Спортистите, които се стремят към класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, ще се сблъскат с много по-строги квалификационни нормативи в сравнение с тези за Игрите в Париж, след като от Световната Атлетика обявиха по-високи изисквания за дисциплините в леката атлетика и същевременно засилиха ролята на световните ранглисти.

От Международната федерация по лека атлетика (Световна Атлетика) посочиха още, че около 40% от атлетите ще се класират чрез покриване на нормативи, а 60% - чрез световните ранглисти, докато за Олимпиада в Париж през 2024 година съотношението беше 50:50.

Квалификационната система обхваща 23 дисциплини за мъже, 23 за жени и две смесени щафети - смесената щафета 4x100 м (която ще направи своя олимпийски дебют) и смесената щафета 4x400 м, пише агенция Reuters.

Най-значителното повишаване на изискванията засяга дисциплините за издръжливост, където атлетите ще трябва да постигат значително по-добри резултати от тези, необходими за Париж.

Световната Атлетика промени норматива за мъжкия маратон от 2:08:10 часа на 2:05:00 - с повече от три минути по-бързо от изискването за Париж, а за жените нормативът е променен от 2:26:50 часа на 2:22:20.

В бягането на 5000 метра при мъжете нормативът е намален от 13:05 минути на 12:50, а при жените - от 14:52 минути на 14:34.

Изискванията в спринтовите дисциплини също стават по-високи - нормативът за 100 метра при мъжете е променен от 10.00 секунди на 9.93 секунди, а при жените – от 11.07 секунди на 10.96.

По-високи цели са поставени и пред атлетите в бяганията на средни дистанции - нормативът за 1500 метра при мъжете е намален от 3:33.50 минути на 3:30.00, а при жените - от 4:02.50 минути на 3:57.50.

От международната централа уточниха още, че самото покриване на квалификационния норматив не гарантира автоматично място на Олимпийските игри. Ако броят на атлетите, покрили норматива в дадена дисциплина, надвишава наличните квоти, местата ще бъдат разпределени между тези с най-добри постижения през квалификационния период.

„В такъв случай нито един атлет няма да се класира въз основа на световната ранглиста“, допълниха от ръководния орган.

За маратонците квалификационният период ще обхване времето от 1 ноември 2026 година до 30 април 2028-а. За дисциплините бягане на 10 000 метра, многобой, спортно ходене и щафети периодът започва на 19 декември 2026 година, докато за всички останали дисциплини той ще продължи от 19 юни 2027-а до 18 юни 2028-а.

Състезанията по лека атлетика на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година ще се проведат от 15 до 30 юли на стадион „Лос Анджелис Мемориал Колизеум“, който ще бъде основната арена за лекоатлетическата програма.