Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше официален гост на 17-ото издание на турнира „Лекоатлетически звезди на София“, който се проведе от 26 до 28 ноември в зала „Асикс Арена“ и събра над 800 ученици.

Георги Павлов лично награди част от призьорите в надпреварата. Освен индивидуалните отличия за младите атлети, бяха връчени специални награди на преподавателите на отборните шампиони, както и специализирани лекоатлетически пособия в подкрепа на подготовката на учениците.

За първа година турнирът се проведе в рамките на три състезателни дни вместо досегашните два. Разширеният формат даде възможност за включването на повече участници и въвеждането на нови атрактивни дисциплини за най-малките. В оспорваните стартове сили премериха над 800 деца и юноши, разпределени в пет възрастови категории.

Събитието се организира от Столична община чрез дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Българската федерация по лека атлетика. За провеждането на надпреварата се погрижиха спортен клуб „Спорт за всички – София в Европа“ и съдийски апарат от Националната спортна академия „Васил Левски“.

С всяко следващо издание турнирът „Лекоатлетически звезди на София“ затвърждава позицията си на един от значимите ученически спортни форуми в столицата, популяризирайки леката атлетика сред подрастващите, насърчавайки активния начин на живот и създавайки възможности за откриване и развитие на млади таланти.