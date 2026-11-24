Двукратната европейска шампионка в овчарския скок Ангелика Мозер ще се завърне в сериите Perche Elite Tour, след като потвърди участието си в турнира, който ще се проведе в Руан на 13 февруари.

Миналата година тя стартира в състезанието във френския град, преодолявайки височина от 4,62 м, което ѝ осигури третото място. Победителка стана британката Моли Кодери с 4,70 м, а Тина Шутей зае втората позиция със същия резултат.

След като през 2026 г. на два пъти постигна личен рекорд от 4,85 м, Мозер ще се стреми към силен старт на сезона в зала, като същевременно се прицелва и в третата си титла на Стария континент в зала.

Швейцарката спечели златото в зала през 2021 г. (с 4,75 м) и 2025 г. (с 4,80 м), а на еврошампионата във Валенсия тази година може да стане първата жена, печелила титлата три пъти.

29-годишната състезателка е и два пъти европейска шампионка на открито (Рим 2024 и Бирмингам 2026). Личният й рекорд на открито е 4,88 м (Монако, 12 юли 2024 г.), а най-доброто и постижение в зала е 4,80 м и датира от 2025 г. На Олимпийските игри в Париж остана четвърта.

Мозер има бронзов медал от световното първенство в зала през 2025 г. (4,70 м), като тази година добави бронз и от World Athletics Ultimate Championship в Будапеща през септември.