Българската федерация по лека атлетика изпрати официално становище до Министерството на младежта и спорта с предложения за промени в програмите за финансово подпомагане на спорта.

"Основен акцент поставяме върху финансирането на спортните клубове. Настояваме при разпределението на средствата да се отчита в по-голяма степен спецификата на отделните спортове, реално постигнатите резултати и експертната оценка на съответната федерация.



Предлагаме два варианта за разпределение на финансовия ресурс:

80% по критерии на спортната федерация и 20% по критерии на ММС;

60% по критерии на спортната федерация и 40% по критерии на ММС.

Водещ критерий за финансиране трябва да бъдат спортните постижения, а не формални административни показатели. Федерациите познават най-добре спецификата на своя спорт и трябва да имат водеща роля при оценката на клубовете.

Сред останалите предложения на БФЛА са:

Всички съществени промени в програмите и условията за финансово подпомагане да бъдат предварително обсъждани с федерацията.

Изграждане на национални тренировъчни бази по лека атлетика, които да осигуряват целогодишна подготовка на националните отбори и перспективните състезатели.

Задължително съгласуване с БФЛА при проектиране, изграждане и реконструкция на лекоатлетически съоръжения, за да се гарантира спазването на международните стандарти.

Включване на Балканските първенства в програмата за финансово подпомагане на домакинства на международни спортни събития.

Осигуряване на финансиране за помощник-треньорите и по-голяма предвидимост на средствата за спортна подготовка", съобщиха от федерацията по лека атлетика.