Над 200 участници събра деветото издание на лекоатлетическия турнир "Децата на Плевен" . Възстановената след шестгодишно прекъсване спортна надпревара е в залата по лека атлетика. В турнира участват деца, родени през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г. Дисциплините са спринт 60 метра и скок от място.

Президентът на спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Спартак Плевен и организатор на турнира Георги Гетов каза, че за участие са се записали над двеста деца. Новината за него е преминала границата на община Плевен и днес ще се състезават деца и от Враца, Велико Търново, Габрово, голяма организирана група от Червен бряг.

Гетов изрази надежда, че ще се получи оспорвано състезание и хубав празник за децата. В тези възрастови групи конкуренцията е голяма. Целта на проявата е да се направи селекция от най-добрите, за да може да се възвърне облика на леката атлетика. Той припомни, че от предишни издания се излезли много и добри спортисти и дори участници на олимпийски игри. Той даде пример със своя възпитаник, състезателят по скок на височина Тихомир Иванов, който също е тръгнал от тези състезания.

Състезанието беше открито от главния експерт в отдел "Спорт" на Община Плевен Нели Димитрова. Пред дошлите в лекоатлетическата зала деца и техни близки тя каза, че за някои това е поредното предизвикателство, а за други е съвсем нова емоция. Затова пожелава на всички успех, много емоции, много усмивки и да се забавляват.

Организатор на турнира е СКЛА Спартак Плевен, със съдействието на Община Плевен.