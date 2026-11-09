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Зара Илиева се класира шеста на 3000 м на Младежките олимпийски игри

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Спорт
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Националката беше една от само двете европейки в бягането, което включваше 9 състезателки.

Зара Илиева
Снимка: Български олимпийски комитет, Костадин Андонов
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Зара Илиева се класира на шесто място в бягането на 3000 метра на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

16-годишната българка финишира за 10:07.71 минути в горещото време в сенегалската столица. Илиева водеше колоната до четвъртата обиколка, когато беше изпреварена от три представителки на Африка.

Националката беше една от само двете европейки в бягането, което включваше 9 състезателки.

Шампионка в дисциплината стана Фейт Роно (Кения) с 9:15.47 минути, следвана от Йорданос Цигаб (Етиопия) с 9:15.71 и Керън Челимо (Уганда) с 9:32.41 минути.

"Шесто място е много добре за такова голямо състезание. Със сигурност не съм доволна от резултата, но не съм разочарована, защото дадох всичко от себе си. Беше много топло, никога не съм била на такава голяма жега, но не съм разочарована и това ме мотивира още повече да тренирам, другата година да бягам още по-бързо, да съм с такива добри състезатели, толкова бързи. Много съм щастлива, че съм тук, със сигурност ще продължа да се развивам, да тренирам по-вече и по-добри резултати занапред", каза Илиева.

Българската национална състезателка призна, че топлото време се е отразило на нейната подготовка.

"Реших по време на бягането да поведа, защото тръгнахме много бавно и реших, че ако продължим цялото бягане, ако се стигне до финален спринт, сигурно щях да остана последна. Последните дни бях по-изморена от обикновено, просто защото е много топло. Сега се чувствам добре. По време на бягането се чувствах по-изморена от обикновено. Усещах го добре темпото, но не можех да го ускоря просто. Но със сигурност ще има и по-добро бягане от това, но съм доволна", завърши атлетиката.

От 19:00 часа е финалът на 400 метра при мъжете с участието на Васил Антонов. Гледайте бягането пряко по БНТ 3 и ТУК.

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