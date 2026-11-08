БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем...
Чете се за: 00:25 мин.
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков:...
Чете се за: 02:35 мин.
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи...
Чете се за: 04:40 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
Чете се за: 06:20 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Павлов за Стилян Орлинов: Вярвам, че това е само началото на още много големи успехи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по лека атлетика поздрави младия състезател за сребърния медал от Младежките олимпийски игри в Дакар

Георги Павлов за Стилян Орлинов: Вярвам, че това е само началото на още много големи успехи
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов изрази удовлетворението си от представянето на Стилян Орлинов, който спечели сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Българският талант постигна резултат от 7.30 метра и донесе второ отличие за страната ни от форума в столицата на Сенегал.

В публикация в социалните мрежи Павлов поздрави младия лекоатлет и подчерта, че отличието е резултат от продължителна подготовка, постоянство и усилия през натоварения състезателен сезон.

"Това е заслужена награда за огромния труд, постоянството и усилията, положени през един изключително дълъг и натоварен състезателен сезон, който продължава вече седем месеца! Въпреки натрупаната умора Стилян показа характер, класа и силен състезателен дух в най-важния момент!“, написа президентът на БФЛА.

Той не пропусна да отбележи и приноса на хората, които стоят зад развитието на младия състезател.

"Поздравления за неговия треньор Атанас Иванов, за СК „Михаил Желев“ (Сливен) и за семейството му, които са неизменна част от този успех!“, добави Павлов.

Ръководителят на българската лека атлетика отправи благодарности и към институциите, които подпомагат подготовката и развитието на младите спортисти у нас.

"Благодаря на Българския олимпийски комитет и на Министерството на младежта и спорта за подкрепата, която оказват на младите ни таланти и на българската лека атлетика!“, заяви той.

В заключение Георги Павлов изрази увереност, че сребърният медал от Дакар е само първата стъпка към още по-значими постижения за Орлинов.

"Гордеем се с теб, Стилян, и вярвам, че това е само началото на още много големи успехи за теб и българската лека атлетика!“, завърши президентът на федерацията.

Зрителите могат да проследят състезанията от Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ и на сайта на обществената телевизия.

Свързани статии:

Стилиян Орлинов след среброто в Дакар: Голямата ми мечта е олимпийско злато при мъжете (ВИДЕО)
Стилиян Орлинов след среброто в Дакар: Голямата ми мечта е олимпийско злато при мъжете (ВИДЕО)
Българският лекоатлет призна, че е очаквал по-добър резултат в...
Чете се за: 02:22 мин.
Стилиян Орлинов спечели сребърен медал на Младежките олимпийски игри в Дакар
Стилиян Орлинов спечели сребърен медал на Младежките олимпийски игри в Дакар
Българският лекоатлет завърши втори в скока на дължина, а Васил...
Чете се за: 01:27 мин.
#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026 #Стилиян Орлинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
3
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести
5
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото...
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради цените на горивата
6
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Лека атлетика

Стилиян Орлинов след среброто в Дакар: Голямата ми мечта е олимпийско злато при мъжете (ВИДЕО)
Стилиян Орлинов след среброто в Дакар: Голямата ми мечта е олимпийско злато при мъжете (ВИДЕО)
Стилиян Орлинов спечели сребърен медал на Младежките олимпийски игри в Дакар Стилиян Орлинов спечели сребърен медал на Младежките олимпийски игри в Дакар
Чете се за: 01:27 мин.
Трима български атлети заминаха за Младежките олимпийски игри в Дакар Трима български атлети заминаха за Младежките олимпийски игри в Дакар
Чете се за: 00:52 мин.
25 състезатели ще представляват България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре 25 състезатели ще представляват България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре
Чете се за: 02:35 мин.
С четири медала от състезание в Гърция се прибраха лекоатлетки от Свищов С четири медала от състезание в Гърция се прибраха лекоатлетки от Свищов
Чете се за: 01:15 мин.
Андреас Алмгрен спечели Нюйоркския маратон при дебюта си Андреас Алмгрен спечели Нюйоркския маратон при дебюта си
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Политически сблъсъци за бюджета, цените на горивата и пенсионните средства
Политически сблъсъци за бюджета, цените на горивата и пенсионните...
Чете се за: 07:02 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“ Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Николай Найденов: Трябва да изберем нов ВСС, съдебната система има нужда от глътка въздух Николай Найденов: Трябва да изберем нов ВСС, съдебната система има нужда от глътка въздух
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Облачно начало на седмицата с дъжд в Западна България
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем загинали и над...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ