Георги Павлов за Стилян Орлинов: Вярвам, че това е само началото на още много големи успехи

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов изрази удовлетворението си от представянето на Стилян Орлинов, който спечели сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Българският талант постигна резултат от 7.30 метра и донесе второ отличие за страната ни от форума в столицата на Сенегал.

В публикация в социалните мрежи Павлов поздрави младия лекоатлет и подчерта, че отличието е резултат от продължителна подготовка, постоянство и усилия през натоварения състезателен сезон.

"Това е заслужена награда за огромния труд, постоянството и усилията, положени през един изключително дълъг и натоварен състезателен сезон, който продължава вече седем месеца! Въпреки натрупаната умора Стилян показа характер, класа и силен състезателен дух в най-важния момент!“, написа президентът на БФЛА.

Той не пропусна да отбележи и приноса на хората, които стоят зад развитието на младия състезател.

"Поздравления за неговия треньор Атанас Иванов, за СК „Михаил Желев“ (Сливен) и за семейството му, които са неизменна част от този успех!“, добави Павлов.

Ръководителят на българската лека атлетика отправи благодарности и към институциите, които подпомагат подготовката и развитието на младите спортисти у нас.

"Благодаря на Българския олимпийски комитет и на Министерството на младежта и спорта за подкрепата, която оказват на младите ни таланти и на българската лека атлетика!“, заяви той.

В заключение Георги Павлов изрази увереност, че сребърният медал от Дакар е само първата стъпка към още по-значими постижения за Орлинов.

"Гордеем се с теб, Стилян, и вярвам, че това е само началото на още много големи успехи за теб и българската лека атлетика!“, завърши президентът на федерацията.

Зрителите могат да проследят състезанията от Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ и на сайта на обществената телевизия.