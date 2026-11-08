Стилиян Орлинов спечели сребърен медал на Младежките олимпийски игри в Дакар

Стилиян Орлинов донесе второ отличие за България от Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал. Българският състезател завоюва сребърен медал в скока на дължина с постижение от 7.30 метра.

Орлинов записа най-добрия си резултат при петия опит. Той започна състезанието със 7.24 метра, след което направи три последователни неуспешни опита. В петия си скок българинът достигна 7.30 метра, а при последното си излизане в сектора постигна 7.29 метра.

Олимпийската титла спечели японецът Коки Хасебе със 7.45 метра, докато бронзовото отличие остана за Ибрахим Савадого от Буркина Фасо със 7.23 метра.

Добро представяне записа и другият български представител в леката атлетика Васил Антонов, който се класира за финала на 400 метра.

Националът завърши втори във втората полуфинална серия с време 49.07 секунди, постигнато при температура от около 40 градуса.

Финалът на 400 метра е насрочен за 9 ноември от 17:00 часа.

Зрителите могат да проследят състезанията от Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на Българската национална телевизия и на сайта на БНТ.