Стилиян Орлинов след среброто в Дакар: Голямата ми мечта е олимпийско злато при мъжете (ВИДЕО)

Стилиян Орлинов, който донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар, заяви, че сребърното отличие в скока на дължина му дава допълнителна мотивация да преследва голямата си цел – олимпийска титла при мъжете.

Българският лекоатлет спечели среброто в столицата на Сенегал, но след края на състезанието призна, че въпреки удовлетворението от отличието не е напълно доволен от постигнатия резултат.

"Реално състезанието мина доста лесно. Не очаквах да е толкова лесно, очаквах малко повече да трябва да се напъвам. Не съм много щастлив от резултата си, горд съм от постижението, от медала, но резултатът не е това, което очаквах“, коментира Орлинов.

Младият състезател отчете, че недостатъчната дисциплина в подготовката и високите температури в Дакар са сред причините да не достигне желаното от него представяне.

"Не ми достигна достатъчно дисциплина, за да стигна до това, което желая преди самото състезание. Условията определено ми попречиха, беше доста топло и може би това ми повлия малко или много“, обясни той.

Въпреки критичната си оценка Орлинов е категоричен, че олимпийският медал е важна стъпка в развитието му и ще го мотивира да продължи да работи за още по-големи успехи.

"Този успех ми дава мотивация да продължавам напред, да се боря за голямата ми мечта, а именно олимпийско злато за мъже“, заяви сребърният медалист.

Българинът посочи европейския шампион Божидар Саръбоюков като един от спортистите, чиито постижения го вдъхновяват, и посвети отличието на най-близките си хора.

"Божидар Саръбоюков е голям пример за мен в дългия скок и се стремя да го гоня. Посвещавам този медал първо на родителите ми, второ на треньора ми и също на приятелите ми“, завърши Орлинов.

Зрителите могат да проследят състезанията от Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ и на сайта на обществената телевизия.