Политически сблъсъци за бюджета, цените на горивата и пенсионните средства

Управляващи и опозиция в пореден задочен спор днес за бюджета, цените на горивата и писмата до еврокомисията за средствата във втория пенсионен стълб. Съветникът на вицепремиера Гълъб Донев, проф. Александър Маринов и зам. председателят на парламента от ДБ Атанас Атанасов говориха в „Денят започва с Георги Любенов“, а лидерът на „ГЕРБ“ Бойко Борисов представи своята гледна точка заедно с представители на младежкото звено на партията. Бюджет на вразумяването - така съветникът на Гълъб Донев в качеството му на вицепремиер определи план-сметката за догодина.

проф. Александър Маринов, съветник на вицепремиера Гълъб Донев: „Досега в продължение на 6 години държавата се управлява доста неразумно. И това е извод в докладите на Сметната палата, не е политическа преценка. Когато се излиза от такава трудна ситуация, очевидно че се търси някакъв баланс, който трябва да бъде разумен, баланс между приходи и разходи. Това е постепенен процес. Сега тука има съвети - режете смело, може и повече. Да де, ама тея дето дават тези съвети 6 години не рязаха. Защо не рязаха?“

Коментира и повдигнатата от опозицията тема за намеренията на правителството да прехвърли част от средствата от втория пенсионен стълб към НОИ и пратени ли са били действително две писма до Европейската комисия с различно съдържание.

проф. Александър Маринов, съветник на вицепремиера Гълъб Донев: „Има официална кореспонденция с ЕК, която е публично достъпна на сайта на ЕК. Тоест въпросът кое е писмото не стои. Това че някой размахва някакви листове, това е друг въпрос. Всякакви идеи може да са били обсъждани. Официалната позиция на българското правителство е заявена.“ БНТ: „Тоест все пак правителството и Министерството на финансите са имали намерение за такава крачка, но тя не се е случила.“ проф. Александър Маринов: „Имали са различни идеи за различни възможни крачки. И други има, но те не са се случили, тъй като ние имаме вече проект за бюджет.“

Според Маринов целият шум по тази тема цели да отвлече вниманието от трите одитни доклада на Сметната палата със скандални по думите му разкрития. Лидерът на ГЕРБ събра част от младите експерти в партията и именно от тях научихме какво те са констатирали относно темата с писмата до ЕК.

- „Оказва се, че има два документа с еднакъв номер, но с различно съдържание. Писмото с дата 2 ноември 2026 според публикуваната информация, метаданните на ПДФ показват ,че е създадено на 3 ноември в 18,59 часа.Съответно е време да поемат отговорност отговорните лица за тази фалшификация Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: „Или - изпратили са едно писмо, то е отишло на официалния сайт на Европейската комисия. Божидар Божанов, понеже разбира от тези неща, го е снимал. След това се опитват със стара дата да изпратят със същия входящ номер вече коригирано писмо, когато стана гюрлотията.“

В „Денят започва с Георги Любенов“ Атанас Атанасов от ДСБ обвини управляващите в лъжа, що се отнася до това едно или две са писмата до Еврокомисията.

Атанас Атанасов, зам. - председател на НС: „Това са типично социалистически ходове за национализиране на частна собственост. Това са обсъждали. И сега защо този скандал толкова много се, нали, разшири? Защото не си признават.“

От ГЕРБ критикуваха управляващите и затова, че не допускат предложението им за намаляване на акциза на горивата до пленарна зала.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: „Вече втори, трети месец по над 100 милиона евро излизат от джоба на всички българи и на българския бизнес. Затова не приемат нашето предложение. Затова парламентът прави трикове – дава почивка след почивка, след почивка, за да не може да влезе предложението.“

Посочи, че според анализите на ГЕРБ при потребление от три милиарда литра и надценка от 30% се формират значителни средства, които остават за сметка на потребителите. Коментира и скока в цените на горивата с важен пример за пропан бутана, където повишението въпреки премахнатия акциз е с 25 на сто само за седмица.

- „Без никакво обяснение на хората. Никой не им казва защо скачат цените. Захранват рафинерията или нечий чужд джоб.“ - „Някой бая така хубаво пичели. Както казваше Стоичков: „Внасяш горива – пичелиш. Който не внася – ни пичели.“

Акцент в критиката на ДСБ беше предвиденият в бюджета нов финансов дълъг.

Атанас Атанасов, зам. - председател на НС: „Имаш пълната власт, имаш цялото мнозинство, самостоятелно правителство и в началото на мандата трябва да предприемеш непопулярни мерки. А не да вземеш 9 милиарда евро дълг.“

В позиция до медиите от партия „Възраждане“ заявиха, че Бюджет 2027 удря българските семейства – с милиарди нов дълг и все по-малко пари за живот. Жалко, че оправданията на правителството не могат да се ядат, не плащат сметките за ток и не зареждат резервоарите на автомобилите. Защото зад всяка цифра в бюджета стоят реални семейства, които всеки месец се борят да покрият най-обикновените си разходи, пише още в позицията.