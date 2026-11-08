Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради цените на горивата

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини управляващите, че не допускат предложението на партията за намаляване на акциза на горивата до пленарната зала. На брифинг в централата на ГЕРБ, в който участваха и представители на младежката организация на партията, бяха коментирани още бюджетът за 2027 г., държавният дълг, цените на природния газ и вторият пенсионен стълб.

Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му партията е направила анализи, според които високите надценки ощетяват потребителите, а предложението за намаляване на акциза не е било допуснато за разглеждане в пленарната зала.

"Вече трети месец по над 100 милиона евро излизат от джоба на всички българи и на българския бизнес. Затова не приемат нашето предложение. Затова парламентът прави трикове – дава почивка след почивка след почивка, за да не може да влезе предложението", заяви Борисов.

Той посочи, че според анализите на ГЕРБ при потребление от три милиарда литра и надценка от 30% се формират значителни средства, които остават за сметка на потребителите:

"Смятайте – на три милиарда литра 30%. Ето ги парите", коментира лидерът на ГЕРБ.

По време на брифинга беше посочено, че цената на дизела се е повишила с 50% спрямо периода на управление на ГЕРБ. Борисов коментира и разликата в цените на горивата:

"Внасяш горива – печелиш. Който не внася – не печели."

По темата за природния газ представител на младежката организация на ГЕРБ заяви, че над 200 000 домакинства в България използват синьо гориво. По думите му при управлението на ГЕРБ цената е била 33 евро за мегаватчас, докато сега е достигнала 84 евро за мегаватчас, което представлява увеличение от 154%.

Борисов коментира и възможностите за газови доставки през "Балкански поток". Според него капацитетът на газопровода гарантира сигурността на доставките за страната:

"България не може, докато работи този поток, да има какъвто и да е проблем с газа", заяви той.

Значителна част от брифинга беше посветена на предстоящия бюджет за 2027 г. и планираното ново задлъжняване на държавата. Борисов постави въпроса как ще бъдат разходвани предвидените 8,6 милиарда евро и защо управляващите не търсят възможности за увеличаване на приходите.

"Много пъти ние казахме, че за една година правителството, когато госпожа Петкова беше финансов министър, събра седем милиарда евро повече приходните агенции. Сега виждате къде се губят парите", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той обвърза необходимостта от нов дълг с работата на приходните агенции и контрола върху контрабандата. Борисов призова за разследване на каналите за нелегално производство и разпространение на цигари, както и на лицата и структурите, които стоят зад тях.

"Те да си направят една журналистическа справка, разследване чии са тия машини, чии са тия цигари, кои са тия хора, кои офиси и партии финансират", обърна се Борисов към журналистите.

Той заяви, че според него вместо да се увеличава събираемостта, се поема нов дълг:

"И ние не говорим, както виждате, с празни приказки, а с цифрите. Показваме ги. Това е работа на опозицията."

Представител на младежите от ГЕРБ коментира и заложените приходи в бюджета за следващата година. По думите му кабинетът предвижда 1,5 милиарда евро повече приходи спрямо 2026 г., както и увеличение на данъчните приходи с 3,5 милиарда евро. Той припомни, че кабинетът „Желязков“ е събрал 7 милиарда евро повече приходи спрямо 2024 г.

Друг акцент в брифинга беше казусът с писмото до Европейската комисия, за което представители на ГЕРБ твърдят, че съществуват две версии с един и същи входящ номер, но с различно съдържание. Представител на младежката организация заяви, че според метаданните на PDF файла документът, датиран на 2 ноември 2026 г., е създаден на 3 ноември:

"Писмото с дата 2 ноември 2026 година, според информацията, метаданните на PDF файла показват, че е създадено на 3 ноември в 18:51:59 часа. Замесените лица трябва да поемат отговорността за фалшификацията."

Борисов също коментира разминаването между документите и заяви, че е видял метаданните. Според него първоначално изпратеното писмо впоследствие е било заменено с коригирана версия, но със същия входящ номер. Той посочи, че първоначалния вариант е показал Божидар Божанов от „Демократична България“:

"Те пращат писмото. След това криминално, с фирмата, която им обслужва, променят, влизат, махат и пращат със същия входящ номер вече това, което четеш сега", заяви Борисов.

В отговор на журналистически въпрос дали младежите на ГЕРБ са открили първоначалната версия на писмото, лидерът на партията отрече да си приписва заслуги:

"Никога не съм си приписвал нито заслуги, които нямам, нито пък съм приемал, когато лъжат за нас, да останат безнаказани. Изкараха си го колегите от ДБ, показаха си го. Ние го проверихме, така е", каза Борисов.

Той призова управляващите да обяснят разминаването и да се извинят, вместо да обвиняват опозицията и медиите. Борисов коментира и обсъжданите промени в пенсионната система. Според него управляващите искат да използват средства от втория пенсионен стълб за изплащане на настоящите пенсии. По думите му става въпрос за сума над един милиард евро, като първоначално е било предвидено да бъдат взети 800 милиона евро.

"Фактически сега какво правят управляващите? Искат да ви вземат парите от втория стълб, да ги пратят при тия пенсионери, за които няма пари. И в един момент, в тая дългова спирала, когато фалира държавата, тия пари няма да ги има във втория стълб", заяви Борисов.

Той предупреди, че според него подобен подход създава риск за спестяванията на осигурените във втория стълб.

снимки: Ирина Цонева, БНТ

По време на срещата Борисов коментира и разходите за пътно строителство. Той постави под съмнение стойността от 40 милиона евро на километър магистрала, която според него се предвижда в момента.

"АПИ сега като дава 40 милиона евро на километър магистрала, вярваме ли им на АПИ? Аз не им вярвам", заяви лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали партията би подкрепила полицаите, които заплашват със синдикални действия заради финансовото състояние в системата, Борисов заяви, че ГЕРБ застава зад тях:

"И сме ги подкрепили, защото аз съм един от тях. Най-хубавите ми години са минали като главен секретар. Преди това като пожарникар."

Борисов добави, че според него вместо да бъдат наказвани служителите на МВР, институциите трябва да насочат усилията си към борбата с контрабандата. Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към начина, по който парламентът разглежда предложенията на опозицията. Според него Народното събрание все по-малко изпълнява ролята си на място за политически дебат и контрол върху управлението.