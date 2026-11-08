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Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем...
21:09, 08.11.2026 (обновена)
Чете се за: 00:25 мин.
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: Случайно...
20:29, 08.11.2026
Чете се за: 02:35 мин.
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи...
20:25, 08.11.2026
Чете се за: 04:40 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
19:33, 08.11.2026
Чете се за: 06:20 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
15:10, 08.11.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
12:55, 08.11.2026
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
12:35, 08.11.2026 (обновена)
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
10:23, 08.11.2026
Чете се за: 09:52 мин.
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Спортни новини 08.11.2026 г., 20:50 ч.
от
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20:50, 08.11.2026
Спорт
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20:45, 08.11.2026
Политически сблъсъци за бюджета, цените на горивата и пенсионните...
20:18, 08.11.2026
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно...
20:15, 08.11.2026
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в...
20:12, 08.11.2026
Траур в Полша: Мотивите на стрелеца в Краков все още са неизвестни
20:06, 08.11.2026
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с...
19:47, 08.11.2026
След изборите в Израел: Президентът връчи мандат за съставяне на...
19:31, 08.11.2026
ЕС ще присъства на срещата за мир в Абу Даби
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20:45, 08.11.2026
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У нас
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани
20:15, 08.11.2026
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми
20:18, 08.11.2026
Чете се за: 02:35 мин.
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Николай Найденов: Трябва да изберем нов ВСС, съдебната система има нужда от глътка въздух
20:58, 08.11.2026
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Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с...
20:06, 08.11.2026
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21:20, 08.11.2026
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