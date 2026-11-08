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Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
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Стотици чували с червен пипер, разбит корабен контейнер и неидентифициран дрон на плаж „Липите“ край Синеморец. Необичайните находки повдигаха въпроси за произхода им, възможното замърсяване и безопасността на крайбрежието. Какво установи на място екипът ни, който единствено успя да стигне до труднодостъпния плаж и как реагират институциите?

Случаят край Синеморец продължава да повдига въпроси, на които все още няма категорични отговори. Дали чувалите с червен пипер и разбитият контейнер са от един и същ кораб, предстои да установят разследващите. Неизяснени остават и обстоятелствата около открития дрон, който не е ясно как е стигнал до брега. Междувременно част от местните жители са притеснени от случващото се. Достъпът до плаж „Липите” е труднопроходим - придошлата река е блокирала обичайния маршрут, а обходният път минава през близо два километра гориста и скалиста местност. Стигайки до мястото освен над 200 чувала с червен пипер, разпръснати по цялата ивица, откриваме находка, останала незабелязана досега.

Ако досега имаше само предположения откъде са дошли стотиците чували с червен пипер, стигайки много трудно тук до плажа, откриваме на брега и разбит корабен контейнер, от който вероятно е изпаднал товара. Освен това по някои от чувалите има следи от човешка намеса. Една от версиите е, че разбилият се в скалистия бряг контейнер е част от товара от потъналия край Шабла кораб „Contship Jet“.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „По документите на контейнеровоза един от контейнерите наистина превозваше червен пипер. Вие бяхте там, когато в далечината в морето се виждаше, че плува нещо. Не мога да бъда на 100% сигурен, тъй като е необходимо да се произнесат разследващите органи.”

Екоинспекцията и Басейнова дирекция изследваха морската вода и съдържанието на чувалите. Резултатите от взетите проби се очакват следващата седмица, а на място проверка извърши и Гранична полиция.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Когато приключат процесуално следствените действия, кметът на Община Царево Марин Киров изрази готовност за сметка на Общината да организира извозването на изхвърлените на брега чували. Няма нищо опасно.“

Ася, жител на Синеморец: „Всичко ни притеснява от това, което се случва. Ние не знаем какво има в чувалите - там може да има различни химикали, различни вещества. Мястото им не е в морето. Заради един мазут бяха отказали резервации. Значи със сигурност ще има откази.”

Юра: „Това много ни изненада с тези чували!”

Тони, жител на Синеморец: „Чухме, че хора отиват и разграбват от тези чували. 100 грама човек си купува от магазина и това е достатъчно. За какво са му чували?”

А изненадите на брега не свършват. Върху скалите на плажа екипът ни откри и неидентифициран дрон с частично отчупено крило. Произходът и предназначението му остават загадка.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Това наистина е резултат от продължаващите военни действия в непосредствена близост до България. И няма как да гори пожар близо до нас и да няма опасност да засегне и нас. Предстои да издам заповед за унищожаването на тези части от дроб или това, което е намерено на брега.“

И докато институциите изясняват произхода на необичайните находки, в социалните мрежи вече се шегуват, че тази зима морето ще снабдява домакинствата с червен пипер.

Вижте още в прякото включване на Елена Цанова

#червен пипер #чували #Синеморец #дрон

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