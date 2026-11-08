ЕС ще присъства на срещата за мир в Абу Даби

Представители на Европейския съюз ще се включат в преговорите за край на войната в Украйна, планирани в Абу Даби за вторник и сряда. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро.

„Европейците ще бъдат добре представени, Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии", каза френският първи дипломат. Думите на Баро идват дни след като от руското външно министерство заявиха, че Русия няма да допусне европейски представители до преговорите. Срещата във формат Съединени щати-Украйна-Русия беше обявена от американския специален пратеник Стив Уиткоф, като освен спиране на бойните действия, ще се коментира и следвоенният период.

След поредните руски атаки срещу Днипро и Харков, хиляди са без ток, поразени са и кораби в района на Одеса.