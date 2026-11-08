Даниел Боримиров напусна стадиона преди края на дербито: Отдавна не съм виждал толкова много грешки

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира поражението с 0:3 от ЦСКА в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. Той напусна Националния стадион "Васил Левски“ още преди последния съдийски сигнал и изрази разочарованието си от представянето на "сините“.

Боримиров беше категоричен, че футболистите на Левски са допуснали необичайно голям брой грешки и не са успели да се противопоставят на агресивната игра на съперника.

"Отдавна не съм виждал нашият отбор да допуска толкова много грешки. Още след мача с Ягелония казах, че ако не отговорим на агресията на ЦСКА, ще имаме проблеми. Така и стана“, заяви изпълнителният директор на Левски.

На въпрос как отборът ще преодолее тежкото поражение, Боримиров изрази увереност в способностите на старши треньора Хулио Веласкес да възстанови увереността на футболистите.

"Това е работа на Хулио. Той знае как. Безгрешни отбори няма и ще си извлечем поука“, допълни той.

След загубата Левски отстъпи първото място в класирането на ЦСКА. „Червените“ вече имат 34 точки, докато "сините“ са втори с 32 пункта и мач по-малко.